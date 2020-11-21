Ексміністр економіки Тимофій Милованов стверджує, що працює позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Щопрада, зарплати новоспечений радник не отримує.

Що каже Милованов

Політик зазначив, що все одно залишається президентом Київської Школи Економіки. Про це Милованов написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Рябошапка та інші "колишні" розповіли, чи готові повернутися до команди Зеленського

Насправді я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака,

– заявив Милованов.

Ексміністр сподівається, що його знання стануть корисними для подолання важливих проблем. Зокрема, тих, що стосуються коронавірусу, фінансування бюджету та відносин з міжнародними фінансовими організаціями.

Що цьому передувало

Наредодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Милованов може бути радником Єрмака.

За словами колишнього міністра, журналісти звертались до нього, однак він це не підтвердив.

Зверніть увагу! Раніше радник Єрмака Ігор Уманський голосно заявив про своє звільнення. Після цього він жорстко розкритикував владу.

Детальніше Країна наближається до армагеддону, – Уманський жорстко розкритикував владу