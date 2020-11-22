Ексочільника Мінекономіки Тимофія Милованова призначили радником голови Офісу Президента. Раніше сам Милованов повідомляв, що вже працює на цій посаді.

Милованов працює поза штатом

Милованов – позаштатний радник. Про призначення повідомили 22 листопада на сайті Президента України.

Раніше Милованов стверджує, що працює радником Єрмака

Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України,

– зазначив колишній урядовець.

Милованов залишиться у Київській школі економіки

Раніше він повідомляв, що все одно залишається президентом Київської школи економіки та й зарплати на новій роботі не отримує.



Щодо своїх завдань після призначення, то їх Милованов охарактеризував так – важливі питання, що стосуються коронавірусу, фінансування бюджету та відносин з міжнародними фінансовими організаціями

Що відомо про Тимофія Милованова? Народився у 1975 році. Випускник Київського політехнічного інституту та Києво-Могилянської академії. Доктор філософії з економіки. Викладав у європейських та американських вишах.

У 2019 – 2020 роках був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Очолює Київську школу економіки. Народився у 1975 році. Випускник Київського політехнічного інституту та Києво-Могилянської академії. Доктор філософії з економіки. Викладав у європейських та американських вишах.У 2019 – 2020 роках був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Очолює Київську школу економіки.

Про скандальне звільнення ще одного радника Єрмака Ігоря Уманського – можна дізнатись тут.