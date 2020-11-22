Милованова призначили позаштатним радником Єрмака: деталі
Ексочільника Мінекономіки Тимофія Милованова призначили радником голови Офісу Президента. Раніше сам Милованов повідомляв, що вже працює на цій посаді.
Милованов працює поза штатом
Милованов – позаштатний радник. Про призначення повідомили 22 листопада на сайті Президента України.
Раніше Милованов стверджує, що працює радником Єрмака
Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України,
– зазначив колишній урядовець.
Милованов залишиться у Київській школі економіки
Раніше він повідомляв, що все одно залишається президентом Київської школи економіки та й зарплати на новій роботі не отримує.
Щодо своїх завдань після призначення, то їх Милованов охарактеризував так – важливі питання, що стосуються коронавірусу, фінансування бюджету та відносин з міжнародними фінансовими організаціями
Що відомо про Тимофія Милованова?Народився у 1975 році. Випускник Київського політехнічного інституту та Києво-Могилянської академії. Доктор філософії з економіки. Викладав у європейських та американських вишах.
У 2019 – 2020 роках був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Очолює Київську школу економіки.
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