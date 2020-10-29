На пострадянському просторі, схоже, справжнісінький велика криза. Це твердження стало вже загальним місцем на тлі того, що відбувається на самих різних кінцях колишнього Радянського Союзу. Подивимося тільки на події останніх тижнів. Далі читайте російською мовою.

Советское привидение

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку после многотысячных протестов против фальсификации результатов парламентских выборов в стране, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Многотысячные протесты продолжаются и в Беларуси: их участники обвиняют многолетнего авторитарного правителя этой страны Александра Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов. А на Кавказе – опять война Азербайджана и Армении, но в этом тексте я не буду подробно говорить об этой новой трагедии.

Почему же призрак Советского Союза не отпускает людей, не дает им возможности мирно жить, а не участвовать в протестах и войнах?

Постсоветские выборы

И ответ на этот вопрос очень прост – катастрофа поджидает тех, кто не может изгнать советское привидение из собственного дома. Ведь выборы прошли за последнее время отнюдь не только в Кыргызстане и Беларуси. Вот были парламентские выборы в Литве – эта страна, которая на протяжении пяти десятилетий была оккупирована Советским Союзом, провела очередное "скучное" голосование, в результате которого сменится власть.

И это норма демократии, о результатах выборов теперь говорят политики и аналитики, а не улица.

Или местные выборы в Украине. Правящая партия потерпела очевидное и предсказуемое поражение, наблюдатели говорят даже о личной неудаче президента. Но это – тема телевизионных шоу и комментариев в социальных сетях. А ведь было и иначе.

В 2004 году украинская власть, которая тогда была очень похожа на режим Лукашенко, попыталась фальсифицировать результаты выборов президента страны. Однако граждане вышли на улицы, защитили свой выбор – и с того времени украинцы уже, в целом, не живут так, как их соседи.

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Советское привидение окончательно было изгнано с украинской земли в 2014 году, хотя и вернулось в Крым и на Донбасс на танках. И да, на оккупированных территориях "голосуют" так, как в Кыргызстане или Беларуси. Фальсификация результатов "голосования", знаю, здесь – норма. Как, впрочем, в стране, которая оккупировала Крым и Донбасс – России.

Чего так и не добились россияне?

Россияне не смогли защитить свое право на честное голосование – поэтому Кремль, похоже, решил, что имеет право на войну не только с собственным народом, но и с соседними странами.

И у меня нет сомнения, что россиянам придется выходить на улицы еще и еще. Как, впрочем, и гражданам Кыргызстана или Беларуси, если они не смогут добиться честных выборов. Потому что авторитаризм, который защищает свое право на власть с помощью фальсификаций и силы, не только жесток, но и бесплоден.

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И хотя бы на этом простом сравнении – того, как проходят теперь выборы в Украине и в соседних с ней странах – не говоря уже о "голосовании" на оккупированных и аннексированных территориях – можно убедиться, что украинцы приобрели благодаря Майданам.

Источник: Крым.Реалии