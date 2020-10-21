Тіньові схеми на українському ринку електроенергії досягли таких масштабів, що стають головною ілюстрацією масштабної корупції в країні.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, передає Gazeta.ua.

"Виняткові умови, створені урядом для компанії ДТЕК, наприклад, звільнили її від необхідності платити за користування державними мережами при експорті електроенергії, а також надбавку за "зелений" тариф. Суди з цього приводу державна компанія Укренерго прогнозовано програла. Це дозволило приватному енергогіганту заощадити мільярди гривень. При цьому інші компанії, що експортують електроенергію, за користування мережами платять, і надбавку за "зелений" тариф теж.

Такі преференції від влади ДТЕК, звичайно ж, отримує не просто так. Але якою б щедрою не була вдячність акціонера цієї компанії, навряд чи президент Володимир Зеленський змириться з тим, що його ім'я стане асоціюватися з очевидною корупцією на енергоринку.

Західні партнери України публічно і однозначно вказують українському президенту, що його обіцянки побороти корупцію все ще не позначилися на реальних результатах. І в цьому контексті ситуація на українському ринку електроенергії є своєрідним індикатором реальних намірів глави держави", – резюмує Давидюк.