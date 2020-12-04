Народний депутат Микола Тищенко відвідав засідання.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, щоб підтримати забудовників, підозрюваних у незаконному будівництві. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

На засіданні ТСК був присутній і народний депутат Микола Тищенко. Нагадаємо, раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про його зв'язок зі "смотрящим" Денисом Комарницьким, причетним до багатьох незаконних забудов – у тому числі й "Інтергал Буду". Тож вірогідно, що Тищенко прийшов на засідання ТСК, щоб підтримати забудовників,

– мовиться у повідомленні видання.

За його інформацією, на засіданні Комісії були оприлюднені факти незаконного будівництва об'єктів "Інтергал Буду" та корупції у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Зокрема, народний депутат Наталія Приходько презентувала низку фактів із корупцією, коли ДАБІ видавало дозволи на будівництво з відвертими порушеннями.

"З тих кейсів, що ми маємо, ми докладно розглядаємо кейс Кудряшова. З тієї інформації, що ми маємо від правоохоронних органів, у нас є 2 кримінальні справи. Одна з них стосується самозахоплення території. В робочих групах ми звернули увагу на те, що видачі дозволу передувала відмова одного інспектора. Але через 6 днів дозвіл надав уже інший інспектор. При цьому у відмові були зазначені речі, які за 6 днів аж ніяк не можна виправити взагалі. Наприклад, зміна цільового призначення, отримання функціонального призначення та ще близько 18 пунктів, які за 6 днів замовник якимось чином виправляє. Саме тому ми і звернулися до правоохоронних органів", – зауважила Приходько.

У свою чергу народний депутат Анатолій Бурміч навів приклад, пов'язаний з іншою забудовою компанії "Інтергал Буд", де ДАБІ незаконно видавало дозволи. Бурміч розповів, що у 2010 році було отримано дозвіл, який не передбачав будівництво житла МВК "Інтеграл City". За його словами, у 2018 році отримано містобудівні умови на будівництво житлово громадського комплексу, проте у 2019 році чиновниками ДАБІ зареєстровано зміни до дозволу 2010 року всупереч закону на багатофункціональний житлово громадський комплекс.

"ЖК "Академ-Квартал" "Інтеграл Буду". Дозвіл видано на реконструкцію адміністративно-виробничого комплексу під багатофункціональний комплекс. Проте в дозволі прописують тип об'єкта – багатоквартирний житловий будинок. Що ми маємо: землі промисловості; генплан не передбачає будівництво тут житлових будинків; МУО не передбачають тут будівництво житла; це санітарно-захисні зони, де будівництво житла прямо заборонено; висота будинків згідно з Генпланом не може перевищувати 50 метрів. Ці пункти і є підставами для відмови у наданні дозволу відповідно до законодавства. Однак це не завадило посадовим особам ДАБІ видати дозвіл. Хіба це не корупція? Хіба це не зловживання владою посадовими особами ДАБІ? Де правоохоронні органи?" – обурився Анатолій Бурміч.