СБУ провела на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" слідчі дії на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва, пов'язані з податковими платежами.

Компанія категорично відкидає всі необґрунтовані звинувачення. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Минулого року Офіс великих платників податків проводив планову перевірку підприємства щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за попередні 4 роки. За результатами перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання "АрселорМіттал Кривий Ріг" на 7,9 млрд грн. Передбачена законодавством процедура проведення подібних перевірок та оформлення їх результатів дозволяє платнику податку право надання у встановлений термін заперечень до акта перевірки. Компанія скористалася цим правом, а в подальшому також оскаржила отримані рішення в ДПС України. В результаті неупередженого розгляду поданої скарги донараховані зобов'язання зменшилися вдвічі – до 3,5 млрд грн", – йдеться в повідомленні компанії.

За даними компанії, згодом "АрселорМіттал" звернулася до суду, було відкрито дві справи, провадження за якими не завершені.

"До вступу в законну силу судового рішення податкові донарахування вважаються неузгодженими, і підприємство не зобов'язане їх сплачувати. Це – норми чинного законодавства України, з якими повинні бути добре знайомі представники правоохоронних органів. Наголошуємо, що факт скасування частини донарахувань в установленому законом адміністративному порядку не може розглядатися як злочин", – пояснили в компанії.

Там також відзначили, що за результатами перевірки Офісу великих платників податків одне з найбільших донарахувань "АрселорМіттал Кривий Ріг" отримала щодо рентної плати за користування надрами. Висновок податкових інспекторів ґрунтувався на нібито неправильному визначенні підприємством об'єкта рентної плати. При цьому вищестоящий податковий орган підтримав аргументацію компанії.

У повідомленні компанія також вказала, що є одним з найбільших в Україні платників податків. За 2015-2019 роки підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 40 млрд грн податків і зборів, у тому числі 1,8 млрд грн – це рентна плата за видобуток залізної руди і 2,1 млрд грн – податок (плата) за землю. Загальна сума сплачених податків і зборів за 9 місяців 2020 склала 4,8 млрд грн.

"Необґрунтовані звинувачення щодо можливого заниження сум сплачених податків викликають у нас суттєве занепокоєння і свідчать про тиск на іноземного інвестора, що явно не сприяє поліпшенню інвестиційної привабливості України", – впевнені в компанії.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 на закритому засіданні Шевченківського районного суду Києва слідчий суддя Мальцев Д.А. прийняв рішення дозволити СБУ провести обшук на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинувачують компанію в ухилянні від сплати податків, заниження обов'язкових платежів за земле- і надрокористування в особливо великих розмірах.