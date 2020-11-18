У Словаччині 17 листопада тисячі людей влаштували протест. Люди не згодні із запровадженням деяких карантинних обмежень.

Що вимагали протестувальники

У Братиславі мітингувальники виступали проти маскового режиму та обмежень проведення зібрань. Про це повідомляє dennikn.

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Люди скандували "Поверніть нашу свободу!". Крім того, демонстранти засуджували політичку очільника уряду Словаччини Ігоря Матовича. За підрахунками, на вулиці столиці вийшли близько 10 тисяч людей.

Біля протестувальників чатували силовики.

Зауважимо! Протести влаштували на річницю Оксамитової революції. У цей день у 1989 році мирним шляхом повалили комуністичний режим у Чехословаччині.

Коронавірус у Словаччині: статистика

Від початку пандемії у Словаччині на COVID-19 захворіли понад 88 тисяч людей.

Одужали понад 33 тисяч, а померли від ускладнень хвороби – 557.

До речі, у Словаччині проводять масове тестування населення на коронавірус. Напередодні протестували близько 1,5 мільйона людей.

Тестування – безкоштовне. Його проводять, аби зупинити 2 хвилю коронавірусу.

Дивіться відео протестів у Словаччині: