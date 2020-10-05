Це безвідповідально, – Ткаченко розкритикував масштабний концерт Олі Полякової в Харкові
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що робить все, аби надати можливість артистам проводити концерти. Проте виступ Олі Полякової у Харкові, на який прийшли тисячі людей, він назвав безвідповідальним.
Артисти жаліються, що не можуть проводити концерти і тому втрачають гроші. Влада намагається створити умови для безпечного заробітку співаків. Однак усі рекомендації щодо протидії коронавірусу порушили на концерті Полякової. Про це телеграмі розповів Олександр Ткаченко.
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Безвідповідально, як зі сторони організаторів та місцевої влади, так і глядачів. При цьому кожен з них знає, до чого призвело святкування дня міста у Харкові. Кожного дня – нові антирекорди,
– підкреслив Ткаченко.
Міністр звинуватив організаторів концерту у гонитві за грошима, а місцеву владу – у бездіяльності. Крім того, він зауважив, що глядачі теж повелися легковажно, адже не виконували елементарних правил безпеки.
Що відомо про скандальний концерт Олі Полякової у Харкові
- 3 жовтня у Харкові відбувся коцерт Олі Полякової присвячений Дню вчителя. На ньому були присутні близько 2 тисяч людей.
- Концерт організувала команда міського голови Геннадія Кернеса.
- Напередодні в місті виявили рекордну кількість хворих на коронавірус – 546 людей за добу.
- Полякова перед виступом закликала прихильників дотримуватися соціальної дистанції та одягнути захисні маски.
- Багато глядачів просто проігнорували слова співачки.
- Нацполіція відкрила кримінальну справу через порушення карантину.
- Водночас сама Полякова зазначила, що галас, спричинений навколо концерту, пов'язаний з виборами.