Кабмін не продовжив дію карантину вихідного дня в Україні. Це означає, що наразі рітейл, заклади культури та сфери креативних індустрій повертаються до звичного режиму роботи.

Такі заклади, враховуючи обмеження помаранчевої зони, знову зможуть працювати у прибутковий для них час та сезон. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав міністр культури Олександр Ткаченко.

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Ткаченко підкреслив, що відтепер впродовж вихідних українці знову можуть робити те, за чим вже встигли скучити. Зокрема, він запропонував відвідати театри, кінотеатри, музеї та концерти, або ж просто зустрітися з друзями у ресторані.

Зробіть паузу у доставках додому, відмовтесь від спокуси залишиться під теплою ковдрою. Одягайте маски, беріть антисептики та вперед назустріч цікавим вихідним. Сплануйте їх прямо зараз,

– закликав Ткаченко.

Й запевнив, що відвідувати заклади культури – безпечно, адже вони дотримуються усіх карантинних обмежень. "Не гаймо часу. Підтримаймо сферу придбаним квитком, абонементом чи кавою", – підсумував він.

Карантин вихідного дня скасували: що тепер

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ситуація з COVID-19 у лікарнях стабілізувалася. Тож тепер в Україні діятимуть обмеження помаранчевої зони – як у будні, так і у вихідні.

За його словами, уряд напрацьовує збалансоване рішення щодо посилення карантину. Шмигаль наголосив, що про ймовірні зміни українців попередять за 7 днів до їхнього запровадження.