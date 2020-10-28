На засіданні Тристоронньої контактної групи 28 жовтня доручили терміново підготувати план дій. Він потрібен, аби розблокувати роботу ТКГ щодо вирішення ситуації на Донбасі.

Під час дискусій у робочій групі з політичних питань не було зрушень. Про це заявила представниця голови ОБСЄ Хайді Грау, повідомляють на сайті Організації.

До теми Нові КПВВ на Донбасі, розмінування та обмін полоненими: про що домовились на засіданні ТКГ

Тому ТКГ доручила створити план, аби розблокувати перемовини та завершити війну на Донбасі. План мають розробити за пропозицій усіх учасників ТКГ та напрацювань зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки".

Зверніть увагу! 16 вересня Росія заблокувала роботу трьох з чотирьох підгруп в рамках ТКГ. Україна протягом кількох місяців чекає списки окупантів на обмін полоненими. Щоправда, РФ з цим не поспішає.

Крім цього, Грау відзначила, що режим припинення вогню на Донбасі в цілому триває, що позитивно для цивільного населення.

Про що ще домовились на черговому засіданні