Представник ОРДЛО з боку української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу журналіст Сергій Гармаш вважає, що всенародне опитування Зеленського під час місцевих виборів – провокація.

Він розкритикував включення питання про вільну економічну зону на Донбасі у всеукраїнське опитування. Своє обурення Гармаш висловив га власній фейсбук-сторінці.

Раніше Озвучені запитання Зеленського є маніпулятивними, – депутатка "Голосу" Клименко

Так, журналіст зауважив, що відчув себе об’єктом маніпуляції.

Це схоже на передвиборчу провокацію: спочатку зробити контроверсійну заяву, а потім дати цілком прийнятне пояснення. Так, спеціальна економічна зона на вільній території Донбасу потрібна. Мотивація, опублікована ОП цілком зрозуміла і прийнятна. Шкода, що її опублікували через 1,5 години після самої заяви Зеленського,

– зауважив він.

Гармаш додав: питання "дієвої реінтеграції" окремих районів Донецької та Луганської областей, які зараз є під окупацією Росії, поставили в залежність від передвиборчих маніпуляцій політичних сил, які беруть участь у виборах.

"Не можна такі специфічні питання перетворювати в політтехнологію із залученням людей на виборчих дільницях. Не можна робити їх предметом передвиборчих політичних баталій. Я вже не кажу про те, що будь-яку відповідь на питання не наповнене конкретним змістом, можна використовувати, знову ж таки, в маніпулятивних цілях", – підсумував він.

Зауважимо, що днями президент Зеленський анонсував всеукраїнське опитування, яке проведуть в день місцевих виборів 25 жовтня. Формат опитування не передбачає жодних юридичних наслідків для держави. Спершу 5 питань, на які українці можуть відповісти 25 жовтня, тримали у таємниці, але з 14 жовтня глава держави почав по одному їх озвучувати.

15 жовтня всі запитання злили в мережу. В Офісі Президента підтвердили, що це справді ті запитання, на які українцям запропонують відповісти 25 жовтня.

Запитання зі всеукраїнського опитування 25 жовтня:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?