У ТКГ немає прогресу в розробці мирного плану щодо Донбасу, – ОБСЄ
Перемовини у Тристоронній контактній групі про створення мирного плану щодо Донбасу у рамках мінських домовленостей не просуваються – через розбіжності у поглядах сторін. Це зауважили в ОБСЄ за підсумками зустрічі учасників ТКГ.
Глава місії ОБСЄ (Організації з безпеки й співробітництва в Європі) в Україні Гайді Грау 25 листопада оприлюднила офіційну заяву. У ній мовилося про підсумки чергових перемовин у рамках ТКГ по Донбасу.
До теми Перша принципова позиція: Україна вимагає від Росії показати її мирний план по Донбасу
Про план дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Пані Грау зауважила, що на Донбасі режим припинення вогню в цілому тримається. Але у зоні конфлікту зазнали поранень 2 мирних жителів, що сталося вперше з 27 липня 2020 року.
Інша проблема – це відсутність прогресу у розробці плану дій для врегулювання конфлікту.
Через розбіжності у поглядах політична підгрупа не змогла просунутися вперед у розробці проєкту плану дій відповідно до мінських угод,
– наголосила представниця ОБСЄ.
І закликала сторони виявити готовність до конструктивного обговорення і компромісів.
Про обмін утримуваними особами
Українська сторона має намір провести позачергове засідання ТКГ наступного тижня. Там планують розглянути питання розшуку зниклих безвісти та обміну полоненими.
Пані Грау також звернула увагу і на це:
- "Напередодні святкування Нового року та Різдва прогрес у цьому керунку міг би стати вагомим гуманітарним жестом".
Позиція української сторони в ТКГ Кравчук поговорив з лідерами делегацій у Мінську й назвав низку вимог до Росії
Поділитися новиною