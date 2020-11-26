Перемовини у Тристоронній контактній групі про створення мирного плану щодо Донбасу у рамках мінських домовленостей не просуваються – через розбіжності у поглядах сторін. Це зауважили в ОБСЄ за підсумками зустрічі учасників ТКГ.

Глава місії ОБСЄ (Організації з безпеки й співробітництва в Європі) в Україні Гайді Грау 25 листопада оприлюднила офіційну заяву. У ній мовилося про підсумки чергових перемовин у рамках ТКГ по Донбасу.

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Про план дій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Пані Грау зауважила, що на Донбасі режим припинення вогню в цілому тримається. Але у зоні конфлікту зазнали поранень 2 мирних жителів, що сталося вперше з 27 липня 2020 року.

Інша проблема – це відсутність прогресу у розробці плану дій для врегулювання конфлікту.

Через розбіжності у поглядах політична підгрупа не змогла просунутися вперед у розробці проєкту плану дій відповідно до мінських угод,

– наголосила представниця ОБСЄ.

І закликала сторони виявити готовність до конструктивного обговорення і компромісів.

Про обмін утримуваними особами

Українська сторона має намір провести позачергове засідання ТКГ наступного тижня. Там планують розглянути питання розшуку зниклих безвісти та обміну полоненими.

Пані Грау також звернула увагу і на це:

"Напередодні святкування Нового року та Різдва прогрес у цьому керунку міг би стати вагомим гуманітарним жестом".

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