Тристороння контактна група узгодила 4 нові точки розведення сил і засобів в зоні бойових дій. Мовиться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.

3 ділянки розведення розташовані в Луганській області, 1 – в Донецькій. Про це заявив під час брифінгу 4 листопада виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак, повідомляє "Радіо Свобода".

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“За результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи погоджено 4 ділянки розведення сил і засобів", – зазначив він.

Вони розміщені:

Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – на Луганщині;

Григорівка – на Донеччині.

Також виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил зауважив, що ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою.



4 нові ділянки розведення на Донбасі / Фото "Вільного Радіо"

Що цьому передувало

Нагадаємо, 16 жовтня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна готується до нового розведення військ. Зокрема, мовилося про визначені місця 4 пунктів можливого розведення сил і засобів та 19 зон для гуманітарного розмінування.

Крім цього, планується до 10 листопада відкрити ще два КПВВ на лінії розмежування на Донбасі – біля Щастя та Золотого.

Зверніть увагу! На Донбасі з 27 липня триває режим повного та всеосяжного припинення вогню. Українські військові дотримуються всіх умов. Попри це, бойовики регулярно порушують перемир'я і обстрілюють позиції ЗСУ.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу