ТКГ узгодила 4 нові ділянки розведення на Донбасі, – штаб ООС
Тристороння контактна група узгодила 4 нові точки розведення сил і засобів в зоні бойових дій. Мовиться про Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле.
3 ділянки розведення розташовані в Луганській області, 1 – в Донецькій. Про це заявив під час брифінгу 4 листопада виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак, повідомляє "Радіо Свобода".
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“За результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи погоджено 4 ділянки розведення сил і засобів", – зазначив він.
Вони розміщені:
- Слов'яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – на Луганщині;
- Григорівка – на Донеччині.
Також виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил зауважив, що ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою.
4 нові ділянки розведення на Донбасі / Фото "Вільного Радіо"
Що цьому передувало
Нагадаємо, 16 жовтня віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна готується до нового розведення військ. Зокрема, мовилося про визначені місця 4 пунктів можливого розведення сил і засобів та 19 зон для гуманітарного розмінування.
Крім цього, планується до 10 листопада відкрити ще два КПВВ на лінії розмежування на Донбасі – біля Щастя та Золотого.
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