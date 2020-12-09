Наразі ще рано говорити про можливе розширення нормандського формату. Однак до роботи над врегулювання конфлікту на Донбасі можуть долучитися інші міжнародні партнери.

Коли Джо Байден розпочне свою роботу на посту президента США, прийняття рішень щодо мирного врегулювання на Донбасі може пожвавитися. Про це представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін заявив в інтерв'ю ТСН.

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Думаю, позиція США буде більш активною. І, думаю, це будуть не тільки США,

– наголосив Костін.

Що ще сказав Костін

Нормандський формат існуватиме, доки всі його учасники погоджуються з його композицією.

Тільки "нормандська четвірка" може прийняти рішення щодо розширення або зміни формату.

Українській стороні важливо залучити до врегулювання конфлікту на Донбасі якомога більше країн-партнерів.

Міжнародна підтримка зробить позицію України вагомішою.

Зверніть увагу! У нормандський формат наразі входять 4 країни: Україна Франція, Німеччина та Росія. Його метою є врегулювання конфлікту на Донбасі. Детальніше читайте тут.