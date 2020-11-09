Дружина Дональда Трампа Меланія Трамп вимагає чесного підрахунку "законних голосів" виборців. Твіт такого змісту з'явився у мережі на тлі чуток про ймовірне розлучення пари, щойно завершиться виборчий процес у США.

Меланія Трамп у твіттері 8 листопада написала, що американці заслуговують на справедливі вибори. А от незаконні голоси рахувати не треба.

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Американський народ заслуговує справедливих виборів. Кожен законний – не незаконний – голос повинен бути підрахований. Ми маємо захищати нашу демократію з повною прозорістю,

– заявила Меланія.

Нагадаємо, у переддень в американських ЗМІ з'явилася інформація, що дружина 45 американського президента Дональда Трампа Меланія збирається подати на розлучення після 15 років подружнього життя. Мовляв, вона чекає лише закінчення виборів, а раніше не розлучилася, бо не хотіла псувати чоловікові рейтинги.



Пост Меланії Трамп про вибори / Скриншот

Цілком ймовірно, що своїм твітом про вибори Меланія Трамп якраз і відреагувала на чутки у ЗМІ. Утім, не можна не зауважити, що текст у пості написано цілком у стилі самого глави Білого дому та його риторики. За Меланією подібного стилю висловлювання думки не помічали.

Нагадаємо, ті ж ЗМІ вже оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США, хоча офіційні результати голосування ще не оголошені.



Трамп обурений таким заявам, визнавати перемогу суперника він наміру не має. А от Байден вже публічно святкує перемогу й приймає вітання світових лідерів.