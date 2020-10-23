Гучною лайкою та спробами влаштувати бійку закінчилось затримання пасажира в аеропорту "Бориспіль". Щодо українця, який прибув рейсом з Мінська, спрацювала база даних правоохороців.

З’ясувалося, що поліція розшукує чоловіка за підозрою у здійсненні крадіжки. Відтак, пасажира затримали у пункті пропуску, передає пресцентр Держприкордонслужби.

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Коли затриманий українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділення поліції – почав нецензурно лаятись, поривався до бійки та встиг розбити монітор комп'ютера.

Тобі п**да, тварюко. Я тебе знайду,

– вигукував він до прикордонників.

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Чоловікові повідомили про рішення затримати його до з'ясування всіх обставин, а він у відповідь спробував чинити опір. У службовому приміщенні він влаштував бешкет, кидався на прикордонників, нецензурно лаявся та погрожував.

Зрештою прикордонники змогли втихомирити чоловіка і надіти йому на руки наручники. Вони склали на нього відповідні матеріали та передали співробітникам Національної поліції.