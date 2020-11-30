Локдаун в Україні введуть, якщо кількість хворих на коронавірус у державі й надалі стрімко зростатиме. Втім, поки якоїсь точної дати введення жорсткого карантину нема.

Наразі влада вивчає усі можливі сценарії та прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Про це у своєму інстаграмі написала прессекретарка президента Юлія Мендель.

До теми Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні

Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема,

– зауважила вона.

Мендель також додала: загроза локдауну залежить від кожного і від того, як люди дотримуються заходів безпеки, чи наражають на небезпеку інших.

Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.

Водночас щодо формату майбутнього локдауну урядовці нібито поки не визначилися.

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