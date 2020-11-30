Точної дати нема: Мендель розповіла, про що домовились на нараді щодо локдауну
Локдаун в Україні введуть, якщо кількість хворих на коронавірус у державі й надалі стрімко зростатиме. Втім, поки якоїсь точної дати введення жорсткого карантину нема.
Наразі влада вивчає усі можливі сценарії та прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки. Про це у своєму інстаграмі написала прессекретарка президента Юлія Мендель.
До теми Що таке локдаун і за яких умов його можуть ввести в Україні
Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема,
– зауважила вона.
Мендель також додала: загроза локдауну залежить від кожного і від того, як люди дотримуються заходів безпеки, чи наражають на небезпеку інших.
Зауважимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.
Водночас щодо формату майбутнього локдауну урядовці нібито поки не визначилися.
Раніше У Зеленського терміново вирішують, чи вводити в Україні локдаун
Поділитися новиною