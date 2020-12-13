"Все це вигадка": токсиколог Омська прокоментував друге отруєння Навального
Головний токсиколог Омської області Олександр Саба спростував спробу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цікаво, що саме в лікарні Омська перший час і лікувався Навальний. Втім, тоді російські лікарі нібито не знайшли слідів "Новачка" в організмі опозиціонера.
Тепер же Олександр Саба назвав повідомлення про другу спробу отруєння політика "інформаційної качкою". Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, пише 24 канал.
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Раніше видання The Sunday Times з посиланням на власні джерела написало, що передбачувані агенти держбезпеки намагалися отруїти Навального "Новачком". Це відбулося, коли політик лежав в лікарні в Омську. Їх метою, за версією видання, було не допустити того, щоб Навальний прибув до Берліна живим.
Ніхто, крім медичних працівників, доступу до нього не мав. Все це вигадка від початку до кінця,
– заявив Саба ТАСС.
За його словами, отруєння Навального "ні первинного, ні вторинного" взагалі не було.
Головне про отруєння Навального
- Олексію Навальному стало погано 20 серпня на борту літака Томськ – Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську, а опозиціонера доставили в місцеву лікарню.
- Соратники політика відразу ж говорили, що він отруєний, проте лікарі заявляли, що ця версія не підтвердилася.
- З Омська Навального евакуювали в Берлін, в клініку "Шаріте". На початку вересня влада Німеччини оголосили, що німецькі лікарі встановили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".
- Влада Росії причетність до замаху на Навального заперечують.
- Наразі опозиціонер проходить реабілітацію у Німеччині.
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