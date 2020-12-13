Головний токсиколог Омської області Олександр Саба спростував спробу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цікаво, що саме в лікарні Омська перший час і лікувався Навальний. Втім, тоді російські лікарі нібито не знайшли слідів "Новачка" в організмі опозиціонера.

Тепер же Олександр Саба назвав повідомлення про другу спробу отруєння політика "інформаційної качкою". Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ, пише 24 канал.

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Раніше видання The Sunday Times з посиланням на власні джерела написало, що передбачувані агенти держбезпеки намагалися отруїти Навального "Новачком". Це відбулося, коли політик лежав в лікарні в Омську. Їх метою, за версією видання, було не допустити того, щоб Навальний прибув до Берліна живим.

Ніхто, крім медичних працівників, доступу до нього не мав. Все це вигадка від початку до кінця,

– заявив Саба ТАСС.

За його словами, отруєння Навального "ні первинного, ні вторинного" взагалі не було.

Зверніть увагу! Одразу після отруєння Навальний лікувався у лікарні Омська. Однак російські лікарі не знайшли в аналізах Навального слідів нервово-паралітичної речовини. Крім того, не випускали Навального на лікування у Берлін, пояснюючи це тим, що його не можливо транспортувати. На це берлінські медики відповіли, що мають необхідне обладнання і спецлітак.

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