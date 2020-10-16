Політики продовжують обговорювати ідею всенародного опитування від Володимира Зеленського. А в ефірі відомого політичного шоу це спричинило масштабну сварку між представниками різних партій. Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив дату, яку президент обрав для опитування, його особистим рішенням.

П’ять запитань для українців від Зеленського продовжують бути на устах українців, зокрема й політиків. Саме через цю тему представники різних політичних сил влаштували жваву дискусію, яка переросла у масштабну сварку в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

Читайте також Діалог чи маніпуляція: все, що треба знати про опитування від Зеленського

Політики обговорювали, наскільки законно проводити таке опитування саме у день місцевих виборів – 25 жовтня.

Що сказав Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент обрав саме таку дату для опитування.

Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче,

– зазначив Арахамія.

Та додав, що таку ініціативу може проявляти будь-хто.

Яка позиція інших політиків

Леонід Кравчук погодився з тим, що Зеленський має на це право. "Це форма прямої демократії – проводити таке опитування", – зазначив він.

Натомість журналіст Юрій Бутусов назвав слова першого президента України маразмом. "Конституцію прийняли після того, як він пішов з поста президента", – заявив Бутусов.

За його словами, президент таким рішенням порушує Конституцію і виборче законодавство. Крім того, редактора "Цензор.НЕТ" цікавить запитання, за які гроші проводитимуть опитування.

Загалом гості студії, які представляли різні політичні сили, критично висловлювалися щодо ідеї всенародного опитування.

Сварка політиків в ефірі через опитування Зеленського: дивіться відео