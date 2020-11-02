Українське видання "Новое время" оновило свій рейтинг зі 100 найбагатших українців. У новому списку майже 20% – це нові для такого списку люди. У час пандемії і світової кризи свої статки відчкутно наростили представники бізнесу в ІТ-сфері.

Разом 100 найбагатших українців мають статки 34,4 мільярда доларів. За рік цей показник знизився на 0,4 мільярда доларів, а якщо порівнювати з довоєнним 2013, то на 17,4 мільярда доларів. Про це у своєму матеріалі пише "Новое время".

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10 найбагатших українців:

Рінат Ахметов – 6,6 мільярда доларів (за рік падіння на 31%),

– 6,6 мільярда доларів (за рік падіння на 31%), Віктор Пінчук – 2,415 мільярда доларів (за рік зростання на 5%),

– 2,415 мільярда доларів (за рік зростання на 5%), Петро Порошенко – 1,492 мільярда доларів (зростання на 19%),

– 1,492 мільярда доларів (зростання на 19%), Дмитро Фірташ – 1,273 мільярда доларів (зростання на 61%),

– 1,273 мільярда доларів (зростання на 61%), Вадим Новінський – 1,224 мільярда доларів (падіння на 31%),

– 1,224 мільярда доларів (падіння на 31%), Ігор Коломойський – 1,181 мільярда доларів (падіння на 20%),

– 1,181 мільярда доларів (падіння на 20%), Олександр і Галина Гереги – 1,157 мільярда доларів (зростання на 24%),

– 1,157 мільярда доларів (зростання на 24%), Геннадій Боголюбов – 1,079 мільярда доларів (падіння на 22%),

– 1,079 мільярда доларів (падіння на 22%), Костянтин Жеваго – 853 мільйони (зростання на 15%),

– 853 мільйони (зростання на 15%), Віктор Медведчук – 776 мільйонів доларів (зростання на 485%).

Тут найбільш примітними є Петро Порошенко й Віктор Медведчук. П'ятий президент України увійшов у трійку найбагатших українців, а кум російського президента за один лише рік наростив статки практично в п'ять разів.

Загалом в Україні є 8 доларових мільярдерів. Сергій Тігіпко замикає 11-ку людей, статки яких перевищують 500 мільйонів доларів. Натомість тих, у кого є 100 мільйонів доларів і більше, одразу 78.

Цікаві дані списку

Примітним є одразу 18 нових прізвищ у рейтингу найбагатших українців. Вони увірвалися в рейтинг у період світової фінансової кризи й переважно це представники так званої нової економіки, наприклад з ІТ-сектору.

Одним з найбільш успішних є 20 номер у списку. Це харків'янин Дмитро Запорожець – співзасновник ресурсу GitLab. Одразу позаду нього на 21-му місці розмістився миколаївець Влад Яценко – співзасновник необанку Revolut.

Аналітики прогнозують, що ІТ-сфера має великий потенціал до зростання, а відтак можуть посунути й традиційних економічних гігантів.



ТОП-100 найбагатших українців / Таблиця й рейтинг "Нового времени"