Вже нікого не дивує, що автозаправна станція – це не тільки про паливо для автомобіля. На улюблену заправку заїжджають, щоб купити товари першої необхідності, випити кави або пообідати, привести себе в порядок або навіть провести ділову зустріч на літній терасі.

Давно вже не новина і те, що подорож з маленькою дитиною може бути комфортною та зручною, адже на заправці ви можете знайти пеленальні столики для маляток, памперси, дитячі товари й навіть дитячий куточок, де дитина займеться розмальовками, поки його батьки вирішуватимуть свої питання.

Ті, для кого цінність "жити тут і зараз" – готові берегти час і витрачати кошти на задоволення і комфорт. А за часів пандемії – на безпеку.

І ми вирішили дізнатися, які незвичайні сервіси пропонує нам сучасний АЗК.

Попереднє замовлення

Щоб не стояти в черзі й скоротити кількість контактів з оточуючими, покупки в маркеті можна оформити заздалегідь, через мобільний додаток. Це дуже зручно, якщо ви звикли планувати свій день і турбуєтеся про свою безпеку і безпеку близьких. Вибираєте продукти, напої, товари, вказуєте АЗК, на якій вам зручно забрати товар, оплачуєте і приїжджаєте. Увага, спойлер! Заправники вже не обмежуються стандартним набором пропозицій. Купити овочі або фрукти, морепродукти, напівфабрикати, чорну ікру, авторське 100% натуральне морозиво GELARTY – легко. Такий собі мінімаркет для гурманів.

Бізнес-куточок

Звикли все і завжди контролювати, відповідати на дзвінки навіть в дорозі та постійно кудись поспішаєте? Бізнес-куточки на станціях SOCAR дають можливість зарядити телефон, вийти в інтернет, скористатися принтером та навіть обміняти валюту.

Автоматичне очищення взуття

Поспішайте на важливу зустріч? Сервіс автоматичного очищення взуття допоможе вам підтримати свій зовнішній вигляд. SOCAR робить все для того, щоб допомогти клієнту швидко, якісно і з задоволенням вирішити всілякі завдання в одному місці.

Робо-грилі і м'ясо зі знаком якості "Халяль"

Сучасні робо-грилі на заправці - це не просто данина моді, а продумана до дрібниць турбота. М'ясо для фірмових Донерів та інших страв нарізається строго товщиною 2-3 мм. Масло і жир – не використовуються. М'ясо виходить соковитим, з хрусткою скоринкою, зберігає більше поживних речовин.

При цьому курка і телятина відповідають стандартам Halal, не містить антибіотиків і гормонів, м'ясні заготовки привозять з Німеччини.

Для поціновувачів здорового харчування і тих, хто відповідально підходить до вибору продуктів – саме те: смачно і безпечно! В дорозі, та коли подорожуєш з дітьми, це важливо вдвічі!

Пакування багажу і розклад рейсів

На заправці SOCAR біля аеропорту "Бориспіль" клієнти можуть скористатися сервісом пакування багажу і не хвилюватися за запізнення на літак, адже станція обладнана онлайн табло з розкладом всіх рейсів. До речі, тут же можна запросто пройти й онлайн реєстрацію на авіарейс. Ідентичними послугами ви можете скористатися і при подорожі потягом на АЗК поблизу Львівського залізничного вокзалу.

Вище перераховані тільки деякі послуги та сервіси, але в поняття "сервісний" входить не тільки це. Сервісний від SOCAR – це душевна гостинність на кожній станції та можливість відчути себе в будь-якій точці України як вдома. Якщо послуги можна відносно легко впровадити по всій мережі, то однаково висока якість обслуговування – це вже складна робота, яка вимагає постійного контролю. Підтримка преміальних стандартів сервісу вимагає регулярного вкладення в навчання співробітників. Але, головна мета SOCAR, крім першокласного обслуговування, це – емоції. Співробітники цієї мережі вміють залишити всі свої життєві ситуації за порогом АЗК і дарувати гостям найпрекрасніший настрій і посмішки на весь день.

Всі ці пункти разом складають преміальний рівень сервісу на SOCAR, і гості це цінують. Кожен клієнт мережі знає, що розраховуючись за заправку авто або каву в Buta Cafe, він отримає за цю суму набагато більше, ніж на будь-який інший АЗК.