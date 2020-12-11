2020 рік став одним із найважчих в історії людства, все через всесвітню пандемію коронавірусу. Однак у цьому році відбулася ще низка подій, які трапилися у світі вперше в історії.

Підбірку унікальних подій 2020 року підготував The New Yourk Times.

Цікаво Новий рейтинг 100 найбагатших українців від НВ: хто потрапив у список

Виняткові події 2020 року

►Жінка підкорила найбільшу хвилю

Бразильська серфінгістка Майя Габейра підкорила найбільшу хвилю 2020 року. Вона стала першою жінкою з такою відзнакою. Зауважимо, хвиля біля узбережжя Назаре, що у Португалії, сягала понад 22 метри.



Майя Габейра підкорила найбільшу хвилю 2020 року / Фото The New Yourk Times

►США звинуватили росіян у тероризмі

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно назвала ультранаціоналістичну організацію "Російський імперський рух" глобальною терористичною загрозою.

►Louis Vuitton вперше презентував маску для обличчя

Louis Vuitton став першим брендом, який випустив маску для обличчя. Це трапилося у межах круїзної колекції 2021 року. Брендована маска коштує 961 долар.

►Корейська група очолила музичні чарти США

Популярна серед підлітків південнокорейська попгурт BTS у вересні 2020 року зайняла перше місце в рейтингу синглів Hot 100 американського журналу Billboard. Мовиться про пісню "Dynamite", яку музиканти виконали англійською мовою.



Група BTS очолила американські музичні чарти / Фото salvemusic

►Мером міста у Франції стала жінка-трансгендер

Жінка-трансгендер Марі Коу стала мером невеликого французького міста Тілло-ле-Маркієн. Вона виступала за боротьбу з екологічними проблемами. Таке призначення стало першим у Франції.

►Японія протестувала перший у світі летючий автомобіль

У серпні технологічна компанія SkyDrive завершила перше успішне випробування летючого автомобіля в Японії. Зауважимо, пілотована автівка під назвою SD-03 об'їжджала тестове поле впродовж 4 хвилин. Компанія планує зробити автомобіль доступним для населення до 2023 року.

►Вчені використали інструмент для редагування геному всередині людини.

У США незрячий пацієнт пройшов процедуру за допомогою інструменту редагування генів CRISPR. Це був перший випадок використання цієї технології всередині людини. Аби відновити зір пацієнта, лікарі вводили всередину ока мікроскопічні краплі, що містять інструмент для редагування геному.

►Поліція Гонконгу провела перші арешти за суперечливим законом

За добу після того, як в 30 червня в Гонконгу набув чинності новий суперечливий закон про національну безпеку, місцева поліція здійснила перші арешти. Експерти заявляють, що таке законодавство підірве автономію території і надасть китайському уряду більше повноважень щодо обмеження свободи слова.

До теми Під час протестів у Гонконгу затримали майже 300 осіб: поліція застосувала сльозогінний газ

►З'явилися детальні зображення поверхні Сонця

У січні астрономи опублікували найдокладніші фотографії Сонця. Їх зробили завдяки новому телескопу Daniel Daniel Inouye, який є найбільшим у світі. Його побудували на гавайському вулкані Халеакала.

►Німеччина та Ізраїль провели спільні військові навчання

У серпні Німеччина та Ізраїль вперше провели спільні військові навчання на німецькій землі. Навчання відбулись у критичний момент для військових Берліну. Уряд намагається вирішити проблеми, пов’язані з тим, що в ряди збройних сил країни проникли екстремістські настрої.

►Папа Римський підтримав одностатеві шлюби

Папа Римський Франциск вперше публічно підтримав узаконення цивільних шлюбів між гомосексуальними парами. Він пояснив, що Бог любить людей такими, які вони є.

Рекомендуємо Папа Римський підтримав гомосексуальні шлюби ще у 2019, але Ватикан вирізав ці слова, – ЗМІ

►У кістці динозавра виявили рак

Вчені королівського музею в Онтаріо та університету Макмастера виявили остеосаркому у рослиноїдному рогатому динозавру, який жив 76 мільйонів року – Centrosaurus apertus. Це перший підтверджений діагноз раку у динозавра.