У 2015 році режим Путіна вбив опозиційного політика Бориса Нємцова. Його слова розібрали на цитати, які ще довго не втратять своєї актуальності.

Редакція 24 каналу зібрала найвлучніші цитати Бориса Нємцова.

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Біографія Бориса Нємцова

Сьогодні Борису Нємцову виповнилось би 61 рік, якби не режим Володимира Путіна.

За життя російський політик був в опозиції до політичного режиму диктатора. У 1991 році був губернатором Нижегородської області. А у 1997 році став прем’єр-міністром Росії.

Ставлення до України

У 2004 році Борис Нємцов підтримав Помаранчеву революцію в Україні. Згодом його призначили позаштатним радником президента України Віктора Ющенка. У 2013 році підтримав Євромайдан, але під час Майдану йому заборонили в’їзд до України.

Нємцов у вересні 2014 року підписав заяву з вимогою, щоб припинили військову авантюру, вивели війська з території України та припинили пропагандистську підтримку прихильникам так званих "Л/ДНР". У тому ж році він засудив й анексію Криму Росією.

П'ятий президент України Петро Порошенко говорив, що для українців Борис Нємцов завжди залишиться патріотом Росії і другом України.



"Путин – чекист с советскими привычками", говорив Нємцов / Фото nemtsov-most.org

Вбивство

27 лютого 2015 року близько 23:40 Борис Нємцов був убитий. Невідомі зробили 4 постріли в груди, голову та серце на Великому Москворецькому мості біля Кремля.

Вбивство сталося за день до запланованого опозиційного маршу "Весна". А передостаннє інтерв’ю з Нємцовим отримало назву "Боюся того, що Путін мене вб’є".

За вбивство вже засудили групу чеченців, які організували та виконали злочин. Вину за постріли на себе взяв Заур Дадаєв. Він зауважив, що двічі намагався вбити Нємцова: вперше йому завадила велика кількість людей навколо. Вбивцю засудили до 20 років за ґратами. Замовників так і не знайшли.

Найвідоміші цитати опозиціонера

Про російсько-українську війну

Борис Нємцов завжди підтримував Україну та засуджував політику Путіна. Він говорив, що президент РФ, як і будь-який бандит, поважає силу. Тому Україні потрібно вибиратися з кризи.

Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв,

– говорив опозиціонер Нємцов.

У січні 2015 року, говорячи про ситуацію навколо Донецького аеропорту, Нємцов сказав, що Україна має лише один вихід – це побудувати кордон з так званими "Л/ДНР".

Ситуация патовая, и она не зависит от того, кто контролирует донецкий аэропорт. Я вижу один выход: Украина объявляет территории "ДНР" и "ЛНР" мятежными и строит границу с ними… Вдоль стены устанавливаются КПП. Каждый житель может определиться один раз, где он предпочитает жить,

– зазначив політик.



Нємцов завжди підтримував Україну / Фото 444.hu

Щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, на думку Нємцова, Путін готовий на все – навіть на економічну кризу в Росії.

По моим сведениям, он сказал своим людям из ближнего круга: "Готовьтесь к тому, что санкции продлятся 10 лет". Значит, он собирается еще 10 лет вести эту кровавую войну. – говорив Борис Нємцов про політику Путіна,

Нємцов зазначав, що Україна має зрозуміти: "ДНР" – це сектор Газа для неї.

Минск-2 умер, не успев родиться. Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области зоной "ДНР". Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и территорию "ДНР" считает политически независимой от Украины,

– зявив Нємцов.

Про Росію та росіян

Говорячи про Росію, Нємцов зазначав, що найбільша проблема країни – це росіяни, які ще досі не забули багатовікове рабство, лицемірство й одночасно чиношанування, бажання облизати начальника незалежно від його рангу.

Сначала самозабвенно облизывать начальника – директора корпорации или президента страны – и получать от этого глубокое удовольствие, а затем, когда этот человек споткнется, воткнуть ему нож в спину. Российский народ, по большому счету, разделен на две неравные группы. Одна часть – это потомки крепостных, люди с рабским самосознанием,

– говорив Борис Нємцов.



Проблема Росії – це росіяни / Фото vedomosti

Цензура – это когда чиновник знает – что бы он ни сделал, его не разоблачат.

– зазначав опозиціонер про чиновників,

Про Україну

Говорячи про політику в Україні, Борис Нємцов зазначав, що є межа, яку не можна переходити, і про цю межу знають українські політики.

У Украины "майданы" стали традицией. Власть, если и применяет силу, то в мягком режиме – в традиции Украины просто не входит жестокий разгон с убийствами… Есть черта, которую нельзя переходить. Вот у Путина и Лукашенко нет граней, а у ваших есть,

– зазначив Борис Нємцов.



Україна має стати сильнішою економічно, тоді настане прорив / Фото pinterest

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство,

– так вважав Борис Нємцов.