Тарас Тополя зробив закид у бік головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Відомий музикант і волонтер звинувачує Хомчака в тому, що нещодавно той начебто отримав третє службове житло. У Генштабі ЗСУ, зі свого боку, уточнили, що мовиться про штатно-посадове житло. Крім того, у керівництві Збройних сил роз’яснили ситуацію.

Житло для Хомчака: що заявив Тараса Тополя

Музикант іронічно підкреслив, що обов‘язковим пунктом реформи армії на шляху до НАТО є надання державою щонайменше трьох квартир головнокомандувачу ЗСУ. Допис із відповідними документами з’явився на фейсбук-сторінці Тараса Тополі.

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Попри ошалілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штат і звільнення фахових спеціалістів під виглядом реформи "тіпа як у NATO", є й хороші новини. Генерал ЗСУ Хомчак розписав на головнокомандувача Збройних сил Хомчака ще одну квартиру. Третю! Тепер у столиці,

– зауважив волонтер.

За його словами, попередні він зі службових зробив приватними.

Зокрема в 2002 році переписав на маму квартиру площею 17,8 квадратних метрів. Розміщується вона у Львова й отримав її Хомчак у 2000 році.

Щодо другого службового житла, то мовиться про двокімнатну квартиру площею 37,9 квадратних метра в Білій Церкві на Київщині. Отримав Хомчак її у 2006 році та через три роки з неї було знято статус "службова".

Як на такі заяви відреагували у Генштабі ЗСУ

Речник відомства Богдан Сеник у коментарі 24 каналу розповів, що бачив це допис Тараса Тополі. Водночас він підкреслив, дуже прикро, коли такий талановитий музикант, не звертаючись за роз’ясненнями, оприлюднив таке дискредитаційно-оціночне та маніпулятивне судження.

У документі мовиться про штатно-посадове житло. Як мені вдалося з’ясувати щодо попередніх квартир, головнокомандувач їх закупив на заміну тим, які йому видали за попереднім місцем служби,

– переконує представник Генштабу.

Він додав, що мовиться про квартири і у Чернівецькому, і у Білоцерківському гарнізонах – відповідно у містах Чернівці (в документах від Тополі вказано Львів – 24 канал) та Біла Церква.

"Ці квартири – рівнозначні, навіть із більшою житловою площею. Ці зміни Руслан Хомчак відобразив у декларації. І власне мовиться, про штатно-посадове житло. Це вказано і в рапорті у бік міністра оборони, який оприлюднив Тополя", – зазначив Богдан Сеник.

Речник Генштабу прояснив, що штатно-посадове житло – це те житло, яке закріплюють за тією чи іншою посадою. Тобто, якщо цю посаду отримає інша особа, вона водночас отримує право користуватися вищезазначеним житлом. Службове ж житло видають за місцем служби, і у разі його зміни такі квартири підлягають звільненню.

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Крім того, Богдан Сеник заважив, невідомо, яку мету переслідував Тарас Тополя, коли оприлюднив фактичне місце проживання головнокомандувача ЗСУ. Тому правоохоронні органи мають цьому надати оцінку.