Автівки зім'яло, як бляшанки: моторошний торнадо охопив Кіпр – фото, відео
Північну частини Кіпру накрив потужний торнадо. Стихія зруйнувала будинки та травмувала 3 людей.
Торнадо повалив дерева, електричні мережі і кілька стовпів. Про це повідомляє The Watchers.
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Деякі автівки перетворились в бляшанки після того, який сильний вітер зірвав їх зі землі та перевернув у повітрі.
Через негоду без дахів залишились й безліч будинків. В результаті 3 людей отримали легкі травми.
Місто Гірне і прилеглі до нього райони залишились без світла через вибух трансформатора на головній електростанції північної частини Кіпру, Текнеджік.
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