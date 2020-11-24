Північну частини Кіпру накрив потужний торнадо. Стихія зруйнувала будинки та травмувала 3 людей.

Торнадо повалив дерева, електричні мережі і кілька стовпів. Про це повідомляє The Watchers.

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Деякі автівки перетворились в бляшанки після того, який сильний вітер зірвав їх зі землі та перевернув у повітрі.

Через негоду без дахів залишились й безліч будинків. В результаті 3 людей отримали легкі травми.

Girne Bölgesinde etkili olan hortum, Ozanköy, Çatalköy Sanayi Bölgesi, Elexus Otel Bölgesi, Lapta Oteller Bölgesi ve Karşıyaka'da hasara yol açtı pic.twitter.com/plBg710Rdm — kibrishakikat (@kibrishakikat) November 20, 2020

KKTC'de Sabah D.Karpaz bölgesi dolu yağmur sel derken öğle sonrası Girne Ozanköy ve Teknecik Elektrik santralinden hortum yağmur veya Kasırga sonrası durum çok kötü.... pic.twitter.com/OgvHg2tv3Y — ER.S....... (@ErcumentSerhan1) November 20, 2020

Місто Гірне і прилеглі до нього райони залишились без світла через вибух трансформатора на головній електростанції північної частини Кіпру, Текнеджік.

Sabah D.Karpaz dolu şiddetli yağmur ve sel şimdide Girne Ozanköy hortum yağmur ve zarar ziyan.... pic.twitter.com/jdwhcg08kc — ER.S....... (@ErcumentSerhan1) November 20, 2020

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