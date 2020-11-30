Наша відповідь на пандемію у 2020 не відрізняється від відповіді на іспанський грип 1918.

Це як літати на літаку з палок та ентузіазму

Я зараз маю роль людини, яка мусить наполягати на жорсткому локдауні. Скоріше за все, мені доведеться це робити і далі. Бо відчуваю, що це рішення будуть відкладати і відкладати.

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В моєму колі знайомих є класні, розумні, раціональні люди, яким противна сама ідея локдаунів. Але вони опиняються в дивній ситуації, коли мусять приєднатися до "антиковідників", щоб донести свою думку: в тотальному карантині щось не так.

Це правда. В ньому справді щось не так. Цей метод боротьби з пандемією страшенно застарів. Боротися з коронавірусом масками і локдаунами – це те саме, що літати Європою на зліпленому з палок та ентузіазму літаку братів Райт.