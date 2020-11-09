Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на повторний термін, планує балотуватися у президенти на наступних виборах. Політик спробує ще раз очолити державу у 2024 році.

Про плани на 2024 рік Трамп розповів своїм радникам. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Axios.

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Це свідчення того, що Трамп розуміє, що програв вибори 2020 року Джо Байдену – навіть коли продовжує брехливо наполягати на тому, що він справжній переможець,

– зауважило видання.

Зауважимо, після перших результатів виборів Трамп почав заявляти про фальсифікацію та навіть вимагав зупинити підрахунок голосів.

Передвиборчий штаб чинного президента та представники Республіканської партії вже подали судовий позов на результати виборів в окрузі Марікопа, що у штаті Арізона.

Зверніть увагу! У США одна людина може очолювати державу не більше ніж дві каденцій. Водночас терміни перебування при владі можуть бути непослідовними.

Додамо, що на президентських виборах США переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Детальніше про голосування у США – читайте тут.



Результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу