Те, що ми бачимо в різних джерелах про поточні результати в США, скоріше, не може враховувати результати поштового голосування, а разом з дочасним фізичним, це до 40% виборців.

Вибори в США не завершились, так як підрахунок триватиме, доки не будуть пораховані всі голоси, включно з дочасним та поштовим голосуванням, бюлетні з якого отримані не пізніше дня виборів (хоча в окремих штатах є більш ліберальний підхід і можуть зараховувати бюлетені отримані поштою після дня голосування).

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Найважче країнам з історією демократії перебудовувати свої процедури, тому вони інколи не встигають за новими викликами, ризиками, або тримаються за традиції, які є фундаментом сильної держави, але будь-який фундамент потребує підтримки та зміцнення. Я не даю політичних оцінок результатів, так як це некоректно робити з точки зору інтересу нашої держави.

Не залежно від результатів, Україна потребує підтримки США на зовнішній арені. Традиція – добра і усталена практика, до якої звертається спільнота, бо їй комфортно, звично використовувати цей підхід.

Вибори в США та Україні: як нам зміцнити власну демократію

До українського законодавства часто західні експерти мають претензію щодо деталізованих процедур, надмірної бюрократизації процесу. Це все тому, що у нас було багато різних "граблевих практик" фальшування виборів. Тому щоб ніхто не трактував закон на свій розсуд, не допускав робити того, що не заборонено, але і не передбачено, він не є рамковим, а більше нагадує покрокову інструкцію. Це не виключає помилок, а скоріше їх провокує.

Втім, якби законодавці все ж не відкладали ці колосальні зміни в довгі ящики, законодавство можна було б відшліфувати якісно. Натомість, західна культура виборів тримається на довірі. Закон про вибори може бути в об'ємі і 10 сторінок. Але коли ця довіра руйнується градусом політичного протистояння, то політики/кандидати починають задавати запитання, які для нас є базовими та давно пройденим етапом:

– Хто має право голосувати?

– Чи є ефективною система реєстрації та ідентифікації виборців?

– Наскільки захищеною є система дочасного, поштового голосування і чому вона зовсім не уніфікована в різних штатах, що також впливає на кінцевий результат?

Коли мене запитують, чи не варто нам перейняти поштове/електронне голосування, бо це збільшить явку та спростить підрахунок, а це переважно опозиційні групи, або активісти, то я їх переконую, що ви першими будете заявляти про фальсифікації після їх застосування в українських реаліях. Те, що працює винятково в Естонії, або Німеччині/США, не може бути змавповано для України без думки про те, хто матиме можливість зловживати та наскільки менш підзвітним стане сам процес.

Те, що ми бачимо в різних джерелах про поточні результати в США, скоріше, не може враховувати результати поштового голосування, а разом з дочасним фізичним, це до 40% виборців.

Заяви обох кандидатів свідчать, що попереду довгий процес боротьби та підрахунку, можливо і оскаржень в судовому порядку, адже, президент Трам не дарма в своїй промові згадує Верховний Суд.

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Моралі тут не буде. Просто потрібно управляти власними очікуваннями, читати не лише заголовки та думати, як нам зміцнити власну демократію, в тому числі і за підтримки американського народу.