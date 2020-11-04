Головні кандидати на посаду президента США Джо Байден та Дональд Трамп виступили із заявами після завершення голосування. Обоє впевнені у перемозі, однак підрахунок голосів ще триває.

Звернення Байдена

Після виборів Байден виступив у штаті Делавер, повідомляє 24 канал.

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Ми на шляху до перемоги, але треба ще почекати,

– заявив Байден.

За словами кандидата від демократів, через велику кількість бюлетенів підрахунок може тривати довше, ніж зазвичай. Результати виборів можуть стати відомі до ранку 4 листопада за місцевим часом або навіть пізніше.

Проте Байден наголосив, що має хороше передчуття. За словами політика, він перемагає в Арізоні, Міннесоті та має непогані шанси у Джорджії.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Заява Трампа

Трамп теж зробив заяву у твітері. Президент написав, що вибори намагаються вкрасти.

Ми перемагаємо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Після закриття виборчих дільниць голосувати не можна, – наголосив Трамп.

Напередодні голосування Трамп звернувся до виборців у твітері та закликав американців йти на вибори. Він переконував, що наступний рік стане найкращим економічним роком в американській історії.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

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