Трамп і Байден звернулись до виборців після голосування: що кажуть кандидати
Головні кандидати на посаду президента США Джо Байден та Дональд Трамп виступили із заявами після завершення голосування. Обоє впевнені у перемозі, однак підрахунок голосів ще триває.
Звернення Байдена
Після виборів Байден виступив у штаті Делавер, повідомляє 24 канал.
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Ми на шляху до перемоги, але треба ще почекати,
– заявив Байден.
За словами кандидата від демократів, через велику кількість бюлетенів підрахунок може тривати довше, ніж зазвичай. Результати виборів можуть стати відомі до ранку 4 листопада за місцевим часом або навіть пізніше.
Проте Байден наголосив, що має хороше передчуття. За словами політика, він перемагає в Арізоні, Міннесоті та має непогані шанси у Джорджії.
Заява Трампа
Трамп теж зробив заяву у твітері. Президент написав, що вибори намагаються вкрасти.
Ми перемагаємо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не дозволимо їм це зробити. Після закриття виборчих дільниць голосувати не можна, – наголосив Трамп.
Напередодні голосування Трамп звернувся до виборців у твітері та закликав американців йти на вибори. Він переконував, що наступний рік стане найкращим економічним роком в американській історії.
Вибори президента США: що відомо
- У всіх штатах США завершилось голосування за президента.
- За попередніми результатами, лідирує Байден.
- Однак офіційні результати виборів будуть відомі пізніше.
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