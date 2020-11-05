У штабі Дональда Трампа заявили, що вимагатимуть у суді зупинити підрахунок голосів у ключових штатах Мічиган та Вісконсін. А все начебто тому, що у спостерігачів від республіканців не було доступу до всіх бюлетенів.

Чинний президент США Дональда Трампа прагне бути переобраним на другий термін. Поточні результати виборів 2020 року поки що не є однозначними. Саме тому, як пише CNN, представники Трампа подають до суду вимоги зупинити підрахунок голосів у штатах Мічиган та Вісконсін.

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Про це говорив менеджер кампанії Трампа Білл Степ'єн. Він назвав і причину позовів: мовляв, це тому, що спостерігачам від республіканців (саме від них балотується Трамп) не надали "повноцінний доступ" до бюлетенів та місць підрахунку голосів. Хоча це гарантує законодавство штатів.

Щодо Мічигану Степ'єн сказав, що позов вже подали (у цьому штаті за Байдена за останніми даними проголосували всього на 60 тисяч людей більше, а підраховано вже 97% голосів): вимагають зупинити підрахунок та ще раз переглянути бюлетені, до яких республіканці не мали доступу.

Щодо Вісконсину (Байден там майже виграв із невеликою перевагою – 49,4% проти 48,8% за 99% підрахованих бюлетенів), то менеджер кампанії Трампа анонсував аналогічний позов, який найближчим часом подадуть.

Без Мічигану або Вісконсину Трампу може не вистачити необхідних 270 голосів виборників для загальної перемоги.

Важливо! Кандидати у президенти в США за законом мають право вимагати у суді перерахунку голосів у штатах, де різниця між ними не була значною. Тож офіційне оголошення результатів виборів може відбутися нескоро, адже у дуже багатьох штатах між Трампом та Байденом вкрай невелика різниця у підтримці.



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