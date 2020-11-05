Трамп буде судитися за голоси у ключових штатах Мічиган і Вісконсін
У штабі Дональда Трампа заявили, що вимагатимуть у суді зупинити підрахунок голосів у ключових штатах Мічиган та Вісконсін. А все начебто тому, що у спостерігачів від республіканців не було доступу до всіх бюлетенів.
Чинний президент США Дональда Трампа прагне бути переобраним на другий термін. Поточні результати виборів 2020 року поки що не є однозначними. Саме тому, як пише CNN, представники Трампа подають до суду вимоги зупинити підрахунок голосів у штатах Мічиган та Вісконсін.
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Про це говорив менеджер кампанії Трампа Білл Степ'єн. Він назвав і причину позовів: мовляв, це тому, що спостерігачам від республіканців (саме від них балотується Трамп) не надали "повноцінний доступ" до бюлетенів та місць підрахунку голосів. Хоча це гарантує законодавство штатів.
- Щодо Мічигану Степ'єн сказав, що позов вже подали (у цьому штаті за Байдена за останніми даними проголосували всього на 60 тисяч людей більше, а підраховано вже 97% голосів): вимагають зупинити підрахунок та ще раз переглянути бюлетені, до яких республіканці не мали доступу.
- Щодо Вісконсину (Байден там майже виграв із невеликою перевагою – 49,4% проти 48,8% за 99% підрахованих бюлетенів), то менеджер кампанії Трампа анонсував аналогічний позов, який найближчим часом подадуть.
Без Мічигану або Вісконсину Трампу може не вистачити необхідних 270 голосів виборників для загальної перемоги.
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