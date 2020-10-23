У другому та останньому раунді дебатів перед президентськими виборами у США більше підтримки було у Дональда Трампа, ніж у Джо Байдена. Крім цього, обидва кандидати згадували про Україну, але зараз це ніяк не вплине на імідж країни.

Таку думку висловив політолог Тарас Семенюк. Про свої спостереження щодо дебатів він говорив в ефірі 24 каналу.

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Трамп чи Байден

На думку політолога, Трамп справив краще враження, ніж Джо Байден. Навіть пізніше у мережі штаб Трампа поширював цікаві опитування про те, хто ж переміг. Відтак, 90% опитуваних були за чинного американського президента.

Трамп був більш переконливим. І цього разу я дебатами задоволений, бо було менше дитячих ігрищ,

– вважає Семенюк.

За його словами, зараз була більш-менш адекватна дискусія та боротьба аргументів. Але поки не пролунало відповіді на питання, якою ж буде світобудова після виборів – чи відіграватимуть США преміальну роль в геополітиці й надалі.

Не оминули й Україну

Натомість на дебатах і згадали про Україну у 2-х контекстах, наголосив політолог:

Трамп згадав про Україну як корумповану державу, зокрема про зв'язки сина Джо Байдена з українською компанією Burisma. Він же зазначив, що саме адміністрація Обами винна в анексії Криму.

"Ще 2 – 3 роки тому Трамп, відповідаючи на питання про анексію Криму, сказав, якби він був президентом – цього б не сталося. І факт, що за Трампа Україна отримала найбільшу військову допомогу", – нагадав Семенюк.

Експерт також наголосив, що навіть після виборів у США політика Вашингтона щодо України збережеться такою самою. І додав: такі заяви зараз ніяк не вплинуть на імідж України, оскільки американці більше переймаються своєю внутрішньою політикою, ніж зовнішньою.