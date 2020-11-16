Трамп до інавгурації Байдена хоче вивести війська з Афганістану та Іраку, – ЗМІ
Чинний президент США Дональд Трамп планує скоротити американський військовий контингент в Афганістані та Іраку. Процес щодо цього має стартувати до інавгурації Джо Байдена, якого підтримала більшість на нещодавніх президентських виборах. А першу частину військ Трамп хоче вивести до 15 січня 2021 року.
Трамп виводить війська з Афганістану та Іраку: що відомо
За даними телеканалу СNN, командирів американського війська вже сповістили про наміри адміністрації Трампа. Пентагон, зокрема, їм наказав бути готовими почати скорочення кількості американських військових в Афганістані та Іраку до 2 500 осіб.
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Чисельність американського військового контингенту в Афганістані та Іраку
- В Афганістані перебувають приблизно 4 500 американських військових.
- В Іраку – майже 3 тисячі.
Зауважимо, що Пентагон і Білий дім поки не відповіли на офіційні запити американського телеканалу щодо вищезазначеної інформації.
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