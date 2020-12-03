Дональд Трамп продовжує наполягати, що результати президентських виборів у США сфальсифіковані. Для цього він навіть підготував відеопромову на 46 хвилин, яку виклав на своїй сторінці у фейсбуці.

Своє звернення до американців Трамп назвав найважливішим з тих, що він коли-небудь вимовляв. Згодом він опублікував скорочену версію своєї промови у твіттері з посиланням на повне відео у фейсбуці.

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На початку ролика чинний американський президент похвалився своїми здобутками на посаді глави держави. Насамперед економічним зростанням, якого вдалося досягти його адміністрації.

Проте більшу частину промови Трамп присвятив результатам виборам. Зокрема, він наголосив на тому, як демократи, на його думку, вкрали перемогу.

За словами Трампа, голосування поштою, на чому наполягала "Демократична партія", заклала основу для системного шахрайства. Крім цього, начебто машини для підрахунку голосів зарахували частину голосів, відданих за нього, на користь його конкурента.

У своєму зверненні до виборців Трамп пообіцяв захистити виборчу систему США і до кінця наполягати на перерахунку голосів.

Потрібно дозволити тривати конституційному процесу. Ми будемо захищати чесність голосування, гарантуючи, що кожен законний бюлетень буде врахований, а кожен незаконний – ні,

– наголосив Дональд Трамп.

Результати виборів у США: головне

У США 13 листопада закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від "Демократичної партії" Джо Байден.

Він отримав 306 голосів вибірників за 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.

Однак чинний президент США заявив про численні фальсифікації під час голосування. Він вимагає провести перерахунок бюлетенів.