Чинний очільник Білого Дому Дональд Трамп уже віддав свій голос на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Відбулося це у межах раннього голосування під час візиту американського лідера до штату Флорида.

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Про це повідомила пресслужба Білого Дому. Відомо, що Трамп проголосував у бібліотеці округу Палм-Біч.

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Як розповів президент США, голосування було "дуже безпечним" і "ідеальним".

Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця, на ім'я Трамп,

– зауважив політик під час спілкування з журналістам перед тим, як поїхати в аеропорт.

Дивіться відео, як Трамп достроково проголосував на виборах президента США

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