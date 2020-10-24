Трамп достроково проголосував на виборах президента США: відео
Чинний очільник Білого Дому Дональд Трамп уже віддав свій голос на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Відбулося це у межах раннього голосування під час візиту американського лідера до штату Флорида.
Дострокове голосування Трампа на виборах президента США: що відомо
Про це повідомила пресслужба Білого Дому. Відомо, що Трамп проголосував у бібліотеці округу Палм-Біч.
Важливо У США відбувся другий раунд дебатів Трампа і Байдена: відео та головні теми
Як розповів президент США, голосування було "дуже безпечним" і "ідеальним".
Для мене велика честь проголосувати. Я голосував за хлопця, на ім'я Трамп,
– зауважив політик під час спілкування з журналістам перед тим, як поїхати в аеропорт.
Дивіться відео, як Трамп достроково проголосував на виборах президента США
Зверніть увагу Чи зміниться політика США щодо України після президентських виборів: думка експосла
Вибори президенти США 2020: головне
- Байдена обрали кандидатом на посаду американського президента 18 серпня на з’їзді Демократичної партії. За Байдена проголосували 1995 делегатів. Також його кандидатуру підтримує 44-й президент Барак Обама.
- Якщо Байден очолить США, то віцепрезиденткою стане Каміла Гарріс. За її кандидатуру також проголосували на вищезазначеному з'їзді демократів.
- Головним суперником Байдена на виборах буде чинний американський президент Дональд Трамп. Його обрали кандидатом від республіканців на з’їзді партії 24 серпня.
- За останніми рейтингами, Байден перемагає Трампа – 57% проти 41%.
- Основне голосування заплановано на 3 листопада 2020 року. Це 59 президентські вибори у Сполучених Штатах.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Вже понад 37 мільйонів американців віддали свій голос за нового президента США. Таким чином, достроково проголосували уже 15% виборців країни.
- Відомо, що проголосувати на цих виборах можна й українською.