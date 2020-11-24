Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження Управлінню загальних служб (GSA) "робити, що треба" за первинними протоколами передачі влади між президентами США. Але поразку так і не визнав.

Дональд Трамп визнав і водночас не визнав поразку

Трамп у твіттері 23 листопада написав: "В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що потрібно зробити за початковими протоколами". Мовиться про Емілі Мерфі – главу Управління загальних служб (GSA).

Однак, як зауважив 24 канал, Трамп продовжує наполягати, що вірить у свою перемогу та буде доводити її у судах.

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Тим часом у CNN повідомили, що в GSA фактично визнали Байдена переможцем президентських виборів. І повідомили про готовність почати формальну процедуру передачі влади.

Цікаво, що Трамп написав про переслідування, погрози та знущання , яких начебто зазнала пані Мерфі.

, яких начебто зазнала пані Мерфі. А от сама глава GSA запевнила, що на неї не чинили тиску, і рішення вона прийняла самостійно.



Твіт Трампа, де він визнає і не визнає свою поразку на виборах одночасно / Скриншот

Коротко про вибори президента США 2020 року

Джо Байдена провідні медіа США визнали обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах (306 голосів виборників проти 232). Байден мав би офіційно обійняти посаду 20 січня 2021 року.

на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах (306 голосів виборників проти 232). Байден мав би офіційно обійняти посаду 20 січня 2021 року. Дональд Трамп поразку не визнає, звинувачує усіх у фальсифікаціях та вимагає перерахунків голосів у судах. Та наразі жодного факту шахрайства на виборах його команді довести не вдалося.

та вимагає перерахунків голосів у судах. Та наразі жодного факту шахрайства на виборах його команді довести не вдалося. У той таки час Байдена вже привітали чимало світових лідерів. Глава Євроради Шарль Мішель запросив Байдена на зустріч із главами країн ЄС та закликав відновити "міцний союз" ЄС і США.

До слова Росія досі не привітала Байдена з перемогою на виборах у США: Путін пояснив, чому