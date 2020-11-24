Трамп дозволив почати процедуру передачі влади Байдену
Дональд Трамп повідомив, що віддав розпорядження Управлінню загальних служб (GSA) "робити, що треба" за первинними протоколами передачі влади між президентами США. Але поразку так і не визнав.
Дональд Трамп визнав і водночас не визнав поразку
Трамп у твіттері 23 листопада написав: "В інтересах нашої країни я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що потрібно зробити за початковими протоколами". Мовиться про Емілі Мерфі – главу Управління загальних служб (GSA).
- Однак, як зауважив 24 канал, Трамп продовжує наполягати, що вірить у свою перемогу та буде доводити її у судах.
Нагадаємо У штабі Трампа подали апеляцію щодо рішення суду Пенсільванії
Тим часом у CNN повідомили, що в GSA фактично визнали Байдена переможцем президентських виборів. І повідомили про готовність почати формальну процедуру передачі влади.
- Цікаво, що Трамп написав про переслідування, погрози та знущання, яких начебто зазнала пані Мерфі.
- А от сама глава GSA запевнила, що на неї не чинили тиску, і рішення вона прийняла самостійно.
Твіт Трампа, де він визнає і не визнає свою поразку на виборах одночасно / Скриншот
Коротко про вибори президента США 2020 року
- Джо Байдена провідні медіа США визнали обраним президентом на підставі попередніх результатів голосування у всіх штатах (306 голосів виборників проти 232). Байден мав би офіційно обійняти посаду 20 січня 2021 року.
- Дональд Трамп поразку не визнає, звинувачує усіх у фальсифікаціях та вимагає перерахунків голосів у судах. Та наразі жодного факту шахрайства на виборах його команді довести не вдалося.
- У той таки час Байдена вже привітали чимало світових лідерів. Глава Євроради Шарль Мішель запросив Байдена на зустріч із главами країн ЄС та закликав відновити "міцний союз" ЄС і США.
До слова Росія досі не привітала Байдена з перемогою на виборах у США: Путін пояснив, чому
Поділитися новиною