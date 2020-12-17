Дональд Трамп нібито розповідав своїм радникам, що не буде покидати Білий дім у день інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Такі заяви Трамп нібито робив у присутності своїх радників у моменти "глибокого заперечення". Про це з посиланням на власні джерела інформує CNN.

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Заява поки ще чинного американського лідера стривожила деяких помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.

Він влаштовує кляту істерику,

– сказав один із неназваних радників.

Водночас радник додав, що Трамп таки збирається піти, просто наразі "брикається".

Білий дім інформацію про наміри Трампа залишитися у резиденції коментувати відмовився.

Зверніть увагу! Інавгурація Джо Байдена має відбутися 20 січня 2021 року. На неї запрошена мінімальна кількість гостей через загрозу поширення COVID-19.

Вибори у США: коротко про головне

3 листопада у США відбулися президентські вибори.

Перемогу на них здобув демократ Джо Байден, однак Дональд Трамп заявив про численні фальсифікації.

Республіканець вимагав перерахунку голосів та відстоював свою думку в судах.

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