Трамп грозиться не покидати Білий дім в день інавгурації Байдена, – ЗМІ
Дональд Трамп нібито розповідав своїм радникам, що не буде покидати Білий дім у день інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.
Такі заяви Трамп нібито робив у присутності своїх радників у моменти "глибокого заперечення". Про це з посиланням на власні джерела інформує CNN.
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Заява поки ще чинного американського лідера стривожила деяких помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.
Він влаштовує кляту істерику,
– сказав один із неназваних радників.
Водночас радник додав, що Трамп таки збирається піти, просто наразі "брикається".
Білий дім інформацію про наміри Трампа залишитися у резиденції коментувати відмовився.
Вибори у США: коротко про головне
- 3 листопада у США відбулися президентські вибори.
- Перемогу на них здобув демократ Джо Байден, однак Дональд Трамп заявив про численні фальсифікації.
- Республіканець вимагав перерахунку голосів та відстоював свою думку в судах.
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- Натомість Байден вже розповів, що робитиме впродовж перших 100 днів на посаді.
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