Трамп хоче "ефектно втекти" з інавгурації Байдена, – ЗМІ
Дональд Трамп планує ефектно покинути Білий дім 20 січня – у день інавгурації Джо Байдена. Політик хоче влаштувати "ефектний фінал як у фільмі".
Трамп хоче втекти з інавгурації Байдена
Найімовірніше, президент вилетить з Білого дому на вертольоті. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.
Читайте також Трамп пообіцяв, що залишиться при владі на другий термін
Згодом він сяде на літак Air Force One, на якому вирушить на мітинг у Флориду. Там Трамп виступить перед своїми прихильниками. Так президент хоче створити ефектну картинку для телеекранів.
Своїми діями політик прагне показати, що відмовляється визнавати результати президентських виборів, не вітати Байдена в Білому домі та брати участь у його інавгурації.
Трамп, зокрема, не планує бути присутнім під час того, як Байден приноситиме присягу.
Крім того, на мітингу у Флориді політик може оголосити про свої плани знову балотуватися на пост президента США у 2024 році.
Що кажуть про це у Білому домі
В оточенні Трампа його плани не коментують.
"Анонімні джерела, які стверджують, що знають, що президент розглядає або не розглядає, гадки не мають про це", – зазначив речник Білого дому Джадд Дір. Мовляв, коли Трамп визначиться зі своїми планами на 20 січня, він дасть усім про це знати.
Поділитися новиною