Дональд Трамп планує ефектно покинути Білий дім 20 січня – у день інавгурації Джо Байдена. Політик хоче влаштувати "ефектний фінал як у фільмі".

Трамп хоче втекти з інавгурації Байдена

Найімовірніше, президент вилетить з Білого дому на вертольоті. Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

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Згодом він сяде на літак Air Force One, на якому вирушить на мітинг у Флориду. Там Трамп виступить перед своїми прихильниками. Так президент хоче створити ефектну картинку для телеекранів.

Своїми діями політик прагне показати, що відмовляється визнавати результати президентських виборів, не вітати Байдена в Білому домі та брати участь у його інавгурації.

Трамп, зокрема, не планує бути присутнім під час того, як Байден приноситиме присягу.

Крім того, на мітингу у Флориді політик може оголосити про свої плани знову балотуватися на пост президента США у 2024 році.

Що кажуть про це у Білому домі

В оточенні Трампа його плани не коментують.

"Анонімні джерела, які стверджують, що знають, що президент розглядає або не розглядає, гадки не мають про це", – зазначив речник Білого дому Джадд Дір. Мовляв, коли Трамп визначиться зі своїми планами на 20 січня, він дасть усім про це знати.

Довідка. На виборах президента США перемогу здобув кандидат від демократів Джо Байден. Однак Дональд Трамп досі не може визнати своєї поразки. Він продовжує повторювати про масові фальсифікації. А також подає позови до судів, які, на жаль для політика, не задововільняють. Більше про це читайте за посиланням.