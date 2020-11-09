Президент США Дональд Трамп не перший кандидат, який оскаржує результати президентських виборів у США.

Заяви про фальсифікації виборців лунали навколо змагання 1960 року між демократом Джоном Ф. Кеннеді та республіканцем Річардом Ніксоном. Республіканці підозрювали, що мер Чикаго Річард Дейлі шахрайським шляхом подав рівно стільки голосів, щоб дати Кеннеді штат Іллінойс і пост президента. Але Ніксон врешті-решт відмовився розвивати цю претензії, – пише Голос Америки.

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"Існує кілька доказів, які дозволяють стверджувати, що Ніксон не хотів примножувати розбрат", – говорить Олександр Коен, професор політичних наук в Університеті Кларксона в Потсдамі, штат Нью-Йорк.

Модернізовані системи голосування

Оскарження виборів у минулому мало різний вплив на США – від мінімального до руйнівного.

У недалекому минулому гарячі суперечки у 2000-му році призвели до оновлення систем голосування. Результат змагання між республіканцем Джорджем Бушем та демократом Альбертом (Ел – прим. ГА) Гором вирішувався результатами виборів у Флориді та, врешті-решт – у Верховному суді США.

"З'ясувалося, що більша частина Сполучених Штатів використовувала систему голосування перфокартами, що спричинило всілякі проблеми у Флориді у 2000 році. Більшість американців навіть не здогадувались, що щороку викидались тисячі бюлетенів, бо система перфокарт давала збої, а також заплутувала виборців", – говорить Роберт Шпіл, професор політології в університеті штату Пенсильванія.

"Співробітники виборчої системи про це знали але нікому не говорили, і це стало надбанням громадськості лише на тих виборах", – додає він. "Це призвело до відмови від перфокарт у США, і американці зараз використовують більш сучасні системи голосування".

Ел Гор втратив президентство, незважаючи на те, що здобув більшість виборців голосів кількісно (у США результат виборів визначає кількість голосів віддана за кандидата у Колегії виборців, яка віддзеркалює результати голосування у штатах, а не загальну кількість голосів за нього по країні – прим. ГА).

Оскарження виборів 1876-го року призвело до позбавлення права голосу та утисках раніше поневолених чорношкірих людей на американському Півдні

"Ел Гор мав можливість поставити під сумнів законність деяких з цих голосів", – говорить Коен з університету Кларксона. "Були запитання щодо машин для голосування, і він вирішив не робити цього, бо подальша боротьба зашкодила би демократії".

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Руйнівні наслідки

Оскарження виборів 1876-го року між республіканцем Резерфордом Б. Хейсом та демократом Семюелем Тілденом призвело до позбавлення права голосу та утисках раніше поневолених чорношкірих людей на американському Півдні. Наслідки цього досі відчуваються у Сполучених Штатах.

Обидві партії претендували на більшість у колегії виборців, але Демократична партія – на той час фаворит колишніх південних рабовласників – врешті-решт поступилася в обмін на виведення союзних сил, які захищали колишніх рабів Півдня з часу закінчення громадянської війни 11 роками раніше.

Дуже швидко політичні лідери, які керували на Півдні до громадянської війни в Америці і підтримували рабство, знову піднялися на вершину і знову почали домінувати в політиці на Півдні ... що призвело до кінця 19 століття до втрати майже всіх політичних та соціальних прав для афроамериканців,

– говорить Роберт Шпіль, з університет штату Пенсильванія.

Це врешті-решт створило передумови для прийняття законів Джима Кроу, які узаконили расову сегрегацію.

"По суті, Конгрес дозволив расистському режиму існувати на півдні", – говорить Коен. "Як ви оцінюєте людські втрати, а також біль та емоційні муки, спричинені цим рішенням?"

Секретні бюлетені

У 1888 році лунали звинувачення у підкупі виборців щодо змагання між президентом-демократом Гровером Клівлендом та республіканцем Бенджаміном Гаррісоном.

У ті часи політичні партії розповсюджували бюлетені, а деякі голоси віддавались публічно. Деякі люди, відомі як floaters, продали свої голоси учаснику, який запропонував найбільшу ціну.

Лист, надісланий Республіканським національним комітетом, вказував оперативникам партії розділити виборців на блоки по п'ять і заплатити їм за голосування за кандидатів-республіканців.

Скандал, що виник призвів до закінчення публічних виборів.

Саме ці вибори, на яких широко розповсюджувались звинувачення у корупції, призвели до переходу до таємного голосування по всій країні, де американці зараз голосують приватно, не афішуючи за кого вони віддають свій голос,

– говорить Шпеель.

Ризик для демократії?

Коен вказує на проблеми демократичних країн у Латинській Америці та Африці, коли зважає, як сумніви у цілісності процесу голосування можуть вплинути на країну.

"Одна з речей, яка повинна відбутися [щоб демократія зазнала краху], – це те, що люди повинні принципово не вірити в те, що політична система є справедливою і що вона працює на них, і [не вірити], що їх голоси насправді мають значення", – говорить Коен.

"І ось, коли ви приймаєте позицію, що наші голоси не враховуються, тому що там стільки сфабрикованих голосів, ви надихаєте людей на повстання, тому що ви принципово стверджуєте, що демократія не працює", – додає він.

"І щойно це починає руйнуватися, починають руйнуватися й інші основи демократії".

Поки що Коен не бачить, щоб основам американської демократії було завдано непоправної шкоди.

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"У нас досі верховенство права. Ми все ще дотримуємося верховенства закону і... поки що кампанія [Трамп] дотримується верховенства закону", – говорить він. "Вони подають запити, вони звертаються до суддів із конкретними запитами, і штати, здається, належно поводяться".

Джерело: Голос Америки