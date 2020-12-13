Президент США Дональд Трамп хоче заблокувати оборонний бюджет 2021 року, який схвалив Конгрес. Проєкт передбачає військову допомогу Україні та посилені санкції проти "Північного потоку-2".

Так, президент хоче заблокувати проєкт. Про це Трамп написав у твіттері.

До теми Трамп погрожує заблокувати законопроєкт про оборонний бюджет: яка причина

Трамп заявив, що найбільший переможець нового бюджету – Китай, тому президент стверджує, що накладатиме вето.

Зверніть увагу! Законопроєкт передбачає посилення санкцій США проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Крім цього, у проєкті заклали військову допомогу Україні у розмірі 250 мільйонів доларів.

Які зміни вимагав Трамп

Раніше Трамп попереджав, що має намір заблокувати бюджет. Політик вимагав скасувати статтю закону, яка звільняє інтернет-платформи від відповідальності за розміщення користувацького контенту та передбачає скорочення контингентів США за кордоном.

Попри погрози Трампа, Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2021 рік.

Чи може Трамп заблокувати бюджет? Так, президент має право накласти вето на проєкт. Однак конгресмени можуть це обійти. У такому разі потрібно, аби в обох палатах Конгресу проти вето проголосувати 2 третини осіб.