Президент США Дональд Трамп мав намір завдати удару по підземному заводу в іранському Натанзі, де збагачують уран. Господар Білого дому навіть проводив відповідні консультації, але його вдалось умовити втриматися від такого рішення.

Трамп хотів атакувати ядерний підземний завод у Ірані: що відомо

За інформацією видання The New York Times, 12 листопада Трамп цікавився варіантами конкретних дій щодо ядерного об'єкту в Ірані. Мовилося про ракетний обстріл або кібератаку.

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Перед цим міжнародні інспектори повідомили про значне збільшення запасів ядерних матеріалів в Ірані.

Але американським посадовцям усе ж вдалося відмовити господаря Білого дому від ідеї застосування сили в Ірані. Адже удар по заводу в Натанзі міг легко перетворитися в масштабний конфлікт на Близькому Сході.

Відомо, що на вищезазначеній зустрічі з Трампом були присутніми:

віцепрезидент Майк Пенс,

держсекретар Майк Помпео,

новий очільник Пентагону Крістофер Міллер,

голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

В адміністрації Трампа поки не відповіли на запит журналістів прокоментувати публікацію.

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Що цьому передувало