Трамп планував атакувати ядерний об'єкт в Ірані, – The New York Times
Президент США Дональд Трамп мав намір завдати удару по підземному заводу в іранському Натанзі, де збагачують уран. Господар Білого дому навіть проводив відповідні консультації, але його вдалось умовити втриматися від такого рішення.
Трамп хотів атакувати ядерний підземний завод у Ірані: що відомо
За інформацією видання The New York Times, 12 листопада Трамп цікавився варіантами конкретних дій щодо ядерного об'єкту в Ірані. Мовилося про ракетний обстріл або кібератаку.
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Перед цим міжнародні інспектори повідомили про значне збільшення запасів ядерних матеріалів в Ірані.
Але американським посадовцям усе ж вдалося відмовити господаря Білого дому від ідеї застосування сили в Ірані. Адже удар по заводу в Натанзі міг легко перетворитися в масштабний конфлікт на Близькому Сході.
Відомо, що на вищезазначеній зустрічі з Трампом були присутніми:
- віцепрезидент Майк Пенс,
- держсекретар Майк Помпео,
- новий очільник Пентагону Крістофер Міллер,
- голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.
В адміністрації Трампа поки не відповіли на запит журналістів прокоментувати публікацію.
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Що цьому передувало
- 5 січня влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання за ядерною угодою 2015 року щодо обсягів збагаченого урану.
- Відповідно до документу, Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерану.
- 8 січня Трамп заявив, що в Ірані під час його правління не буде ядерної зброї. Сталося це після удару Тегерана по американських базах в Іраку.
- На початку листопада адміністрація Трампа заявила про готовність ввести новий пакет санкцій проти Ірану. Цю ідею підтримав Ізраїль та низка країн. Обмеження мають набути чинності до 20 січня.
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