Трамп хотів вийти на публіку у футболці з Суперменом, коли виписувався з лікарні, — NYT
Президент США Дональд Трамп, коли виписувався з лікарні 5 жовтня після боротьби з коронавірусом, хотів з'явитися на публіці у футболці з Суперменом. Про це пишуть в американських ЗМІ.
Президент США хотів ефектно вийти з лікарні та телефоном говорив про це зі своїми політтехнологами. Саме у футболці Супермена Трамп хотів повернутися до Білого дому, повідомляє американська газета The New York Times.
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Навіщо Трампу футболка з Суперменом
Він хотів спочатку здаватися слабким, з’явившись на публіці. Але під класичну сорочку на ґудзиках – одягнути футболку з Суперменом, яку він продемонстрував би як символ сили, розірвавши верхній одяг,
– написали у виданні.
Як Трамп хворіє на коронавірус
- 2 жовтня Дональд Трамп та його дружина Меланія повідомили, що інфікувалися коронавірусом.
- Президента госпіталізували в стаціонар у військово-медичному госпіталі.
- 5 жовтня Трамп виписався з лікарні та повернувся у Білий дім.
- 10 жовтня президент вже провів передвиборчий мітинг.
- Наразі ще не було інформації про те, що Трамп здав негативний тест на коронавірус.