Президент США Дональд Трамп, коли виписувався з лікарні 5 жовтня після боротьби з коронавірусом, хотів з'явитися на публіці у футболці з Суперменом. Про це пишуть в американських ЗМІ.

Президент США хотів ефектно вийти з лікарні та телефоном говорив про це зі своїми політтехнологами. Саме у футболці Супермена Трамп хотів повернутися до Білого дому, повідомляє американська газета The New York Times.

До теми Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний

Навіщо Трампу футболка з Суперменом