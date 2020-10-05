Глава Білого дому міг кілька днів приховувати результати позитивного експрес-тесту на коронавірус. Він нібито навіть наказав своєму помічнику не повідомляти нікому цю інформацію.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Так, Трамп нібито отримав позитивний тест на коронавірус ще 1 жовтня, до своєї появи в ефірі телеканалу Fox News.

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В інтерв'ю американський лідер тоді сказав, що здав тест, але ще не знає його результатів.

Я дізнаюся результати цього вечора або завтра вранці,

– сказав він.

Втім, американські ЗМІ стверджують, що Трамп до цього часу вже був обізнаний про результати першого експрес-тесту, але очікував на підтвердження діагнозу після більш ретельної перевірки.

Глава Білого дому буцімто просив одного зі своїх помічників, обізнаного про результати першого тесту, не розголошувати їх.

Нікому не кажи,

— попросив його Трамп.

Зауважимо, що чутки про те, що Трамп захворів раніше, аніж сповістив про це громадськість поповзли, коли Білий дім та лікарі президента почали розповідати суперечливі дані про його стан.

Так, медики під час пресконференції 3 жовтня заявили, що пройшло лише 72 години після того, як Трампу поставили діагноз. Відтак, ймовірно, про коронавірус у нього стало відомо ще вдень 30 вересня, а не пізно ввечері 2 жовтня.

Тим часом у Білому домі розповідали, що 2 жовтня Трампу вже було важко дихати, тому йому давали додатковий кисень і госпіталізували до лікарні.

Що відомо про коронавірус у Трампа