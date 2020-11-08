Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що виграв президентські вибори 2020 року. 7 листопада він навів новий аргумент на підтвердження своєї точки зору: мовляв, голосували поштою багато людей, які цього робити не збиралися.

Республіканець Трамп у твіттері написав, що набрав 71 мільйон "законних голосів". Цей показник, за його переконанням, свідчить про його ж таки перемогу у виборах, а не демократа Байдена.

Важливо Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу

71 мільйон законних голосів. Рекорд для чинного президента! Я виграв вибори,

– заявив Трамп.

Наразі, утім, офіційних результатів президентських виборів у США немає – не у всіх штатах підрахували голоси. До того ж виборники голосуватимуть аж у грудні. Однак за підрахунками ЗМІ (СNN, NBC, Associated Press та інших), впевнено виграє якраз не Трамп, а Байден.

Джозеф Байден вже й встиг подякувати американцям за свою перемогу: "Я маю честь, що ви обрали мене очолити нашу велику країну". І пообіцяв бути президентом усіх американців, а не лише тих, які за нього проголосували.

Трамп такі заяви вважає передчасними, адже, мовляв, не ЗМІ встановлюють результати виборів. До того ж "Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволили побачити".

Мільйони бюлетенів були надіслані поштою людям, які навіть про це не просили,

– заявив Трамп.

У такий спосіб він продовжив свою генеральну лінію заперечення необхідності голосування поштою (його запровадили через пандемію коронавірусу). Трамп впевнений, що саме через пошту було багато фальсифікацій, і часто про це заявляв протягом усієї кампанії.

Раніше Трамп у своїй заяві повідомив, що через суд буде домагатися справедливості у підрахунку бюлетенів на виборах (він хоче, аби бодай не враховували ті, які надійшли до комісій після дня голосування). Це б дійсно могло змінити ситуацію з підсумковими відсотками, адже поштою голосували здебільшого прихильники Байдена.