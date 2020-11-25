Засуджений за зв’язки з росіянами: Трамп може помилувати Манафорта
У США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, мовиться про Майкла Флінна та Пола Манафорта, яких засудили через незаконні зв'язки з росіянами.
Найбільш ймовірним кандидатом на помилування є Флінн. Також розглядається амністія Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта. Втім, рішення Трампа ще може змінитись. Про це повідомляє американське видання CNN.
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Редакція нагадала, що раніше Трамп назвав своїх помічників "жертвами політичної афери".
У чому звинуватили колишніх працівників Білого Дому
- Джордж Пападопулос визнаний винним в тому, що дав завідомо неправдиві свідчення агентам ФБР, які розслідували втручання Росії в американські вибори 2016 року. Колишній помічник американського президента намагався приховати та применшити свої контакти з російськими представниками, один з яких пропонував надати Трампу інформацію для компромату на Гілларі Клінтон.
- Пол Манафорт працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року очолював виборчий штаб Дональда Трампа. Його засудили в 2018 року за податкове та банківське шахрайство. У січні 2019 він ще й втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича.
- Майкл Флінн – колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Займав цю посаду у 2017 році. Пішов у відставку з посади радника президента через протизаконні контакти з послом Росії Сергієм Кисляком.
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