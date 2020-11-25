У США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа. Зокрема, мовиться про Майкла Флінна та Пола Манафорта, яких засудили через незаконні зв'язки з росіянами.

Найбільш ймовірним кандидатом на помилування є Флінн. Також розглядається амністія Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта. Втім, рішення Трампа ще може змінитись. Про це повідомляє американське видання CNN.

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Редакція нагадала, що раніше Трамп назвав своїх помічників "жертвами політичної афери".

У чому звинуватили колишніх працівників Білого Дому

Джордж Пападопулос визнаний винним в тому, що дав завідомо неправдиві свідчення агентам ФБР, які розслідували втручання Росії в американські вибори 2016 року. Колишній помічник американського президента намагався приховати та применшити свої контакти з російськими представниками, один з яких пропонував надати Трампу інформацію для компромату на Гілларі Клінтон.

визнаний винним в тому, що дав завідомо неправдиві свідчення агентам ФБР, які розслідували втручання Росії в американські вибори 2016 року. Колишній помічник американського президента намагався приховати та применшити свої контакти з російськими представниками, один з яких пропонував надати Трампу інформацію для компромату на Гілларі Клінтон. Пол Манафорт працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року очолював виборчий штаб Дональда Трампа. Його засудили в 2018 року за податкове та банківське шахрайство. У січні 2019 він ще й втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича.

працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року очолював виборчий штаб Дональда Трампа. Його засудили в 2018 року за податкове та банківське шахрайство. У січні 2019 він ще й втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також лобіював інтереси експрезидента України Віктора Януковича. Майкл Флінн – колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Займав цю посаду у 2017 році. Пішов у відставку з посади радника президента через протизаконні контакти з послом Росії Сергієм Кисляком.

Зверніть увагу! На виборах президента США 2020 року переміг кандидат від демократів Джо Байден. Тож помилування колишніх високопоставлених чиновників може стати останнім випадком, коли Трамп використає свої повноваження у цьому питанні в статусі президента США.