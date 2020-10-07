Президент США Дональд Трамп вирішив оприлюднити документи, які начебто стосуються його зв'язків з Москвою. Також розсекретять інформацію щодо скандалу про листування Гілларі Клінтон на посаді держсекретаря.

Трамп санкціонував розсекречення документів щодо найбільших скандалів

Справу про вплив росіян на вибори президент США Трамп назвав найбільшим злочином в Історії. Про це глава Білого Дому написав у твіттері.

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Я повністю санкціонував повне розсекречення всіх документів, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії – російського обману. Це стосується і скандалу з електронною поштою Гілларі Клінтон,

– написав Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Що відомо про втручання Росії у вибори президента США

У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування щодо можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. Мюллер виявив, що Москва справді намагалась впливати на вибори. Ба більше, представники Трампа зустрічались з росіянами.



Генпрокурор після отримання інформації заявив, що ознак співпраці Росії та самого Трампа не виявили. Жодних звинувачень Трампу не висунули.

Коротко про скандал з листуванням Клінтон

Під час передвиборчої кампанії 2016 року Клінтон розкритикували за те, що вона використовувала приватну електронну пошту під час роботи Держсекретарем у 2009 – 2013 роках. ФБР розпочало розслідування.Проте, в його результаті, жодних звинувачень Клінтон теж не висунули.

Згодом справу знову відновили – за короткий період до самого голосування. У ЗМІ висували версію, що саме цей скандал завадив Клінтон здобути перемогу над Трампом.