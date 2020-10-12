Трамп написав у Twitter, що має імунітет до COVID-19: допис заблокували
Дональд Трамп написав у Twiiter, що вилікувався від коронавірусної хвороби та більше не становить загрози для оточуючих. Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США таким, що "вводить в оману".
Адміністратори соцмережі вказали, що допис Трампа порушив правила Twitter щодо поширення фейкової і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.
Читайте також Лікар Трампа заявив, що президент вже не заразний
Зокрема, Трамп стверджує, що в нього виробився імунітет до коронавірусної хвороби. Відтак, він більше не є заразним.
Президент США також повідомив, що може продовжити зустрічі з електоратом в рамках своєї передвиборчої кампанії. І вже 12 жовтня планує зібрати своїх прихильників у Флориді.
Однак наразі немає жодного офіційного підтвердження, що людина відразу після одужання не передає вірус всім оточуючим.
Twitter заблокував новий допис Трампа / Скриншот
Соцмережі не вперше блокують дописи Трампа щодо COVID-19
Президент США у соцмережах написав, що сезонний грип є значно небезпечніший, ніж коронавірус.
Наближається сезон грипу! Багато людей щороку, попри наявність вакцини, – іноді понад 100 000 – помирають від грипу. Ми збираємось закрити свою країну? Ні, ми навчилися жити з цим, як і вчимося жити з ковідом, який для більшості населення набагато менш смертельний,
– зазначив він.
У Facebook видалили твіт з таким поясненням: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19, тож видалили й це повідомлення".
У Twitter твіт не видалили, але заблокували реакції на нього та позначили як такий, у якому міститься потенційно шкідлива інформація.