Дональд Трамп написав у Twiiter, що вилікувався від коронавірусної хвороби та більше не становить загрози для оточуючих. Соціальна мережа Twitter позначила повідомлення президента США таким, що "вводить в оману".

Адміністратори соцмережі вказали, що допис Трампа порушив правила Twitter щодо поширення фейкової і потенційно шкідливої інформації, пов'язаної з COVID-19.

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Зокрема, Трамп стверджує, що в нього виробився імунітет до коронавірусної хвороби. Відтак, він більше не є заразним.

Президент США також повідомив, що може продовжити зустрічі з електоратом в рамках своєї передвиборчої кампанії. І вже 12 жовтня планує зібрати своїх прихильників у Флориді.

Однак наразі немає жодного офіційного підтвердження, що людина відразу після одужання не передає вірус всім оточуючим.



Twitter заблокував новий допис Трампа / Скриншот

Соцмережі не вперше блокують дописи Трампа щодо COVID-19

Президент США у соцмережах написав, що сезонний грип є значно небезпечніший, ніж коронавірус.

Наближається сезон грипу! Багато людей щороку, попри наявність вакцини, – іноді понад 100 000 – помирають від грипу. Ми збираємось закрити свою країну? Ні, ми навчилися жити з цим, як і вчимося жити з ковідом, який для більшості населення набагато менш смертельний,

– зазначив він.

У Facebook видалили твіт з таким поясненням: "Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19, тож видалили й це повідомлення".

У Twitter твіт не видалили, але заблокували реакції на нього та позначили як такий, у якому міститься потенційно шкідлива ​​інформація.

Довідка. Дональд Трамп та його дружина Меланія 2 жовтня повідомили, що захворіли на коронавірус. 5 жовтня президент США повернувся у Білий дім. Американські ЗМІ заявляли, що після повернення президента в резиденції багато працівників заразилися COVID-19.