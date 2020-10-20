"Люди втомилися від COVID-19":Трамп назвав ідіотом головного інфекціоніста США
Дональд Трамп розкритикував головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі через коронавірус COVID-19. Американський президент назвав його ідіотом.
Про це він говорив під час дзвінка до свого передвиборчого штабу. Очевидцями розмови стали журналісти, повідомляє AFP.
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Люди втомилися від COVID-19. Вони кажуть: що б не було, просто залиште нас у спокої. Людям набридло слухати Фаучі та всіх цих ідіотів,
– заявив Трамп.
"Якби ми його послухали, у нас було б 700 – 800 тисяч смертей", – додав президент США. Він також зауважив, що його звільнення перед президентськими виборами було б непродуктивним.
"Він тут, приблизно, 500 років", – поскаржився Трамп на 79-річного інфекціоніста, який керує Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб.
Білий дім проти Фаучі
- У травні адміністрація президента США заборонила головному інфекціоністу країни Ентоні Фаучі давати показання в Конгресі.
- Згодом у місцевих ЗМІ почали з'явилися повідомлення, що Білий дім обрав агресивну тактику "цькування" проти нього.
- Фаучі чимало разів уточнював або виправляв публічні коментарі Трампа щодо розробки методів лікування та вакцин від COVID-19.
- Раніше він заявив, що його родина отримує регулярні погрози через його поради щодо боротьби з коронавірусом.