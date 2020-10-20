Дональд Трамп розкритикував головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі через коронавірус COVID-19. Американський президент назвав його ідіотом.

Про це він говорив під час дзвінка до свого передвиборчого штабу. Очевидцями розмови стали журналісти, повідомляє AFP.

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Люди втомилися від COVID-19. Вони кажуть: що б не було, просто залиште нас у спокої. Людям набридло слухати Фаучі та всіх цих ідіотів,

– заявив Трамп.

"Якби ми його послухали, у нас було б 700 – 800 тисяч смертей", – додав президент США. Він також зауважив, що його звільнення перед президентськими виборами було б непродуктивним.

Довідка. Станом на 20 жовтня у США підтвердили 8 213 035 випадки коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 220 119 людей. Вдалося одужати 3 272 603 пацієнтам.

"Він тут, приблизно, 500 років", – поскаржився Трамп на 79-річного інфекціоніста, який керує Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб.

Білий дім проти Фаучі