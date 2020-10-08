Це було благословення від Бога, – Трамп про зараження COVID-19
Президент США Дональд Трамп після одужання від коронавірусу назвав свій діагноз "благословенням від Бога". Напередодні лікар політика заявив, що у крові президента виявлені антитіла до COVID-19.
На честь свого одужання Трамп 8 жовтня записав нове відеозвернення до американців та поділився ним на своїй сторінці у твітері.
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Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 – 24 канал). Це було замаскованим благословенням,
– зізнався президент США.
Після виписки з військово-медичного госпіталґ Трамп вирішив не дотримуватися самоізоляції. Він повернувся до роботи у своєму Овальному кабінеті у Білому домі. За перший робочий день президент США провів декілька інформаційних брифінгів.
Трамп розповів, що вже провів брифінг через ураган Дельта, а також зустрівся з губернаторами Техасу та Луїзіани. Він закликав жителів цих штатів прислухатися до вказівок місцевої влади, щоб бути готовими до удару стихії.
COVID-19 у Трампа: що відомо
- 2 жовтня Трамп заявив, що разом із дружиною Меланією підхопив коронавірус.
- Згодом подружжя госпіталізували до військово-медичного госпіталя.
- Під час лікування від COVID-19 Трамп залишався на зв'язку та інформував про перебіг хвороби на офіційній сторінці у твітері.