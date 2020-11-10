Результати виборів у США мають оголосити вже незабаром, однак, за попередніми даними, демократ Джо Байден здобув значну кількість голосів. Попри це, чинний президент США Дональд Трамп не може визнати лідерство Байдена і вірить у свою перемогу.

Американський президент Дональд Трамп, коментуючи результати виборів у США, в черговий раз заявив, що виграє їх. Про це пише The Washington Post.

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Ми робимо великий прогрес. Результати наступного тижня. Зробимо Америку знову великою. Ми переможемо, – заявив Трамп у твіттері.

The Washington Post стверджує, що це реакція на заяву соратника Джо Байдена про те, що деякі його колеги-республіканці в Сенаті попросили привітати його з перемогою на виборах, оскільки не можуть зробити це публічно.

Водночас з твіту Трампа незрозуміло, що він конкретно має на увазі. До твіту про перемогу чинний президент США опублікував висловлювання обраного конгресмена від Техасу Ронні Джексона про те, що США отримають вакцину від коронавірусу до кінця року завдяки Трампу. Тож, цілком ймовірно, що американський президент говорив саме про прорив у виробництві вакцини.



Заява очільника США Дональда Трампа / Скриншот з твіттера американського президента

Що Трамп каже про результати виборів у США