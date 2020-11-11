Обраний президент США Джо Байден назвав ганьбою відмову чинного господаря Білого дому Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах. Водночас Байден не має наміру судитися Трампом щодо переходу влади.

"Ганьба Трампу": докладніше про заяву Байдена

Політик наголосив, що відмова президента Трампа визнавати свою поразку на виборах – це ганьба. На його думку, зрештою все ж має відбутися перехід влади, повідомляє CNN.

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Я думаю, що в кінці-кінців все це вирішиться до 20 січня (день вступу нового президента на посаду – 24 канал). Я сподіваюся і очікую, що американський народ дійсно знає та розуміє, що стався перехідний період,

– зауважив Байден.

Коментуючи слова республіканців, які не визнають його перемогу, Байден заявив: "Будуть. Будуть".

Судові розгляди з Трампом: що каже Байден

Політик додав, що "не бачить необхідності в судових розглядах".

Думаю, ви маєте доступ до цього судового процесу - він іде повним ходом. Трамп вживає заходи. І поки немає жодних доказів тверджень президента або держсекретаря США Майка Помпео про те, що на виборах були порушення,

– підкреслив Байден.

Він зауважив, що продовжить працювати за планом незалежно від заяв Трампа в його бік. За його словами, наразі Трамп – єдиний президент країни, але пробуде на цій посаді до 20 січня.

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Вибори президента США 2020: що варто знати

3 листопада у США стартували 59 президентські вибори. Загалом на виборах було 11 кандидатів, але основна боротьба триває між двома претендентами – Дональдом Трампом і Джозефом Байденом.

і Джозефом Байденом. Раніше між Трампом і Байденом уже відбулися два раунди дебатів.

Під час виборчої кампанії Байден звинувачував Трампа у некомпетентності та підіграванню авторитарним режимам (зокрема, путінському). Трамп, зі свого боку, стверджував, що син Байдена є причетним до корупційної схеми в українській енергетиці.

Вже після перших результатів голосування Байден заявляв, що його перемога – неминуча. Натомість Трамп стверджував про фальсифікацію на виборах та вимагав зупинити підрахунок голосів.



Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу